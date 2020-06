Uomini e donne, ex corteggiatore di Gemma beccato su un sito per accompagnatori per donne

Chi ha seguito in passato Uomini e Donne di sicuro ricorderà Juan Luis Ciano. L’ex corteggiatore di Gemma Galgani è tornato sotto gli occhi dei riflettori, per un rumors davvero scandaloso.

In queste ore, l’ex cavaliere sta facendo discutere perché, secondo Blogtivvu, su un sito per accompagnatori compare un profilo a suo nome. L’ex conoscente di Gemma Galgani, dunque, avrebbe deciso di iniziare un nuovo percorso accanto a delle donne per cene, shopping e tanto altro.

Juan Luis Ciano presente su un sito per accompagnatori

I fan di Uomini e Donne dopo aver letto tale notizia di sicuro saranno rimasti senza parole. Anche il blog Isa&Chia ha informato i curiosi dell’esistenza sul sito “Accompagnatoridonne.com” di un profilo che porta il nome di Juan Luis Ciano.

L’imprenditore napoletano, come tutti ricordano alcuni mesi fa aveva fatto perdere la testa a Gemma Galgani. Nel biografia che è compare sul web, si legge: “Sono maturo, solare, di classe, discreto, dolce, pronto ad ascoltare. Mi piace donare felicità a chi cerca profondità aldilà del quotidiano. Sono un uomo che ha ancora tanto da dare“.

L’ex protagonista del trono over si è proposto per fare compagnia a donne e l’ha fatto mettendosi a disposizione in svariate circostanze. Tra le cose che Juan Luis preferirebbe fare con le signore ce ne sono alcune davvero particolari. Ad esempio: Accompagnatore, autista privato, regalo di compleanno, addio al nubilato, interpretazione di ruoli, finto amante/marito, festa privata, personal shopper, cena.

Il passato del cavaliere a Uomini e Donne

Come già detto in precedenza chi ha seguito il trono over, di sicuro ricorderà Juan Luis Ciano. Il sessantenne ha fatto parte del parterre per circa due mesi. Infatti, la sua sincerità è stata messa subito in discussione tanto che Gemma Galgani decise subito di eliminarlo. La conoscenza tra il cavaliere e la dama era iniziata nel migliore dei modi, tanto che la torinese sembrava davvero presa.

Quando le uscite tra i due sono cominciate ad essere tante e i contatti fisici pochi sono nate le prime perplessità. In parecchie puntate Gemma si è lamentata delle scarse affettuosità che c’erano tra entrambi, soprattutto quando le telecamere erano spente.

Così la Galgani stanca di non sentirsi desiderata dal suo spasimante, a malincuore decise di eliminarlo definitivamente. Ciano provò a chiedere a Maria De Filippi di poter restare nel cast per conoscere altre signore, ma la conduttrice lo invitò a lasciare lo studio.