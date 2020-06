Alex Zanardi, le parole strazianti della sua mamma

Alex Zanardi è stato vittima pochi giorni fa di un terribile incidente che l’ha ridotto in condizioni gravissime. L’uomo è stato, difatti, trasportato subito in ospedale dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Attualmente l’uomo è in terapia intensiva, le sue condizioni sono definite stabili ma molto serie e questo ha gettato tutta la sua famiglia nella disperazione.

All’angoscia della moglie e del figlio di Alex Zanardi si aggiunge anche quella, molto forte, di mamma Anna. La madre dell’ex pilota si è dimostrata negli anni molto forte, specie in occasione dell’incidente che nel 2001 costò a Zanardi l’amputazione di entrambe le gambe. Rivivere questo dolore, però, è insopportabile. Ecco le strazianti parole della mamma di Zanardi pronunciate mentre il figlio lotta tra la vita e la morte.

La preoccupazione di una mamma

Per ogni mamma i figli sono tutto e non si vorrebbe mai vederli soffrire. Lo stesso vale, naturalmente, per la mamma di Alex Zanardi, la signora Anna. Dopo aver vissuto l’incubo dell’incidente nel 2001, adesso quest’altro incidente è arrivato a straziarle il cuore. La donna sta vivendo questi momenti d’angoscia in provincia di Bologna, a Castel Maggiore, dove abita. “Vorrei solo non pensare più a niente” ha confessato mamma Anna.

“Vorrei addormentarmi in un sonno sereno” ha proseguito “e vorrei risvegliarmi solo quando si risveglierà Alessandro“. Un vero e proprio urlo di dolore. Uno strazio difficilmente sopportabile e con il quale non è giusto dover convivere. Parole, queste, di una mamma che sta soffrendo per il proprio figlio nella consapevolezza di essere del tutto impotente.

La vicinanza ad Alex Zanardi

L’incidente di Alex Zanardi ha colpito tutta Italia e sono in molti a pregare per lui affinché possa risvegliarsi presto e riprendersi. “Il telefono squilla in continuazione“ ha svelato la mamma di Zanardi. “Tutti mi chiedono” ha proseguito “ho visto filmati, uno particolarmente bello, che mi ha davvero colpito”. La mamma di Zanardi confessa, quindi, di essere commossa dall’enorme attenzione e dall’affetto che l’Italia tutta sta riservando al figlio.

Messaggi di vicinanza e solidarietà per Alex Zanardi sono giunti, infatti, da più parti. Dalle forze politiche (con il messaggio, ad esempio, di Giuseppe Conte) al mondo dello spettacolo coi i molti messaggi condivisi dai VIP sui social. Insomma, tutti si sono stretti intorno ad Alex e alla sua famiglia. La mamma di questo grande campione di vita se ne accorge tutti i giorni e ha ringraziato proprio tutti.