Temptation Island in onda dal 2 luglio 2020, ecco come sarà

Il conto alla rovescia è ormai iniziato! Temptation Island prenderà ufficialmente il via il prossimo 2 luglio quando la prima puntata, condotta da Filippo Bisciglia, andrà in onda su canale 5. Proprio il conduttore ha rilasciato una lunga intervista in cui anticipa, in qualche modo, come sarà la prossima edizione del reality dei sentimenti.

La programmazione di Temptation Island, lo ricordiamo, è stata in bilico fino all’ultimo momento. Non era chiaro quando si sarebbe potuto iniziare e quali sarebbero state le misure di sicurezza indispensabili data l’emergenza da Covid-19. Adesso, però, tutto è pronto! Le registrazioni sono già iniziate da alcuni giorni. Ecco come si strutturerà il programma.

Temptation Island, VIP e NIP insieme

La prima novità che arriverà con la nuova edizione di Temptation Island è l’unione di quelle che, fino allo scorso anno, erano due versioni distinte. Le coppie VIP, infatti, saranno in gioco insieme a quelle NIP e, quindi, sconosciute. La produzione, quest’anno, ha deciso di affidarsi a questa scelta condivisa anche dal conduttore che l’ha ritenuta interessante soprattutto dal punto di vista dei telespettatori.

Per quanto riguarda i nomi di queste coppie sia celebri che non, vige il mistero. Il primo promo di Temptation Island ha confermato ufficialmente la partecipazione di Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Certa parrebbe anche quella di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Per il resto, si è vociferato tanto e si sono fatte tante ipotesi. L’unica conferma che è arrivata da Bisciglia è che Gemma Galgani e Nicola Vivarelli non parteciperanno perché non sono fidanzati.

I primi colpi di scena

Le coppie che si metteranno alla prova in questa nuovissima edizione di Temptation Island saranno 6. Il numero, dunque, non cambia rispetto al passato per cui, l’ha confermato il conduttore, il viaggio nei sentimenti avrà una durata di 6 settimane. In merito alle restrizioni, invece, cosa si dice? La sicurezza all’interno dei villaggi è talmente elevata che le coppie si rapporteranno senza mascherina e senza la necessità di rispettare il distanziamento sociale.

Vedremo, quindi, i classici avvicinamenti, gli abbracci, gli strusciamenti e, magari, qualche bacio tra i vari partecipanti. Nessuna indiscrezione sull’identità dei tentatori anche se è quasi scontata la presenza di alcuni volti già noti (forse per la partecipazione a Uomini e Donne). Nonostante, poi, le registrazioni siano iniziate da pochissimi giorni, Bisciglia ha svelato un dettaglio importante: ci sono già stati i primi colpi di scena. Quali sono? L’appuntamento è per giovedì 2 luglio 2020.