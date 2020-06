Antonella Elia e Pietro Delle Piane ufficiali a Temptation Island (Video)

Le riprese di Temptation Island sono iniziate da alcuni giorni e la messa in onda della prima puntata è prevista per giovedi 2 luglio. Molti i misteri attorno a quest’edizione “particolare” del reality dei sentimenti di canale 5. Una cosa, però, è ormai stata ufficializzata. Dopo diverse voci che davano Antonella Elia ed il compagno Pietro Delle Piane tra le coppie partecipanti, è arrivata la conferma.

Antonella Elia, dopo l’esperienza al Grande Fratello VIP, quindi, arriva anche a Temptation Island dove potrà mettere davvero alla prova i sentimenti del suo compagno. Ricordiamo che quando era nella casa più spiata d’Italia, dall’esterno arrivavano notizie poco rassicuranti su un presunto tradimento del compagno, sempre smentito da quest’ultimo. Vediamo i dettagli.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane alla prova

Se ne sono dette di ogni sul rapporto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Durante la partecipazione della showgirl al GF VIP 4 sono stati in molti a sostenere che il compagno stesse con lei solo per visibilità e che abbia cavalcato il momento per far parlare quanto più possibile di sé. Dal canto suo, Delle Piane si è sempre professato innamoratissimo della donna. Passerà alla storia il bacio che si sono scambiati nella casa, il più lungo di sempre.

In ogni caso, Temptation Island sarà un bel banco di prova. Antonella Elia potrà vedere sul campo come si comporta il suo compagno ed altrettanto potrà fare lui. L’ufficialità arriva con il primo promo della trasmissione, un video in cui i due si raccontano brevemente. “Mi stuzzica molto l’idea di vedere Pietro come reagisce vedendomi circondata da altri uomini” ha detto la Elia.

Quali altre coppie nel reality

L’identità delle altre coppie che, insieme ad Antonella Elia e a Pietro Delle Piane parteciperanno a Temptation Island non è chiara ancora. Pare certa la presenza di Manila Nazzaro e del compagno Lorenzo Amoruso. Per quanto riguarda gli altri c’è il massimo riserbo. Lo stesso Filippo Bisciglia, che condurrà il reality, non ha voluto sbottonarsi in merito. L’unica certezza è che in quest’edizione alla coppie VIP si uniranno anche delle coppie sconosciute.

Una scelta, questa, della redazione che il conduttore condivide dal momento che reputa che possa essere uno spunto in più per i telespettatori da casa. A partire dai prossimi giorni, i nuovi video promo sveleranno l’identita delle altre 6 coppie che si metteranno alla prova. Chi ci sarà assieme ad Antonella Elia e al suo caro Pietro?