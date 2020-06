Lory Del Santo in lacrime, “Non mi sono accorta che fosse malato..” (Video)

Lory Del Santo, dopo aver ufficializzato la rinuncia a Temptation Island, è tornata a parlare dell’esperienza traumatica della perdita del figlio Loren. Il ragazzo si è suicidato lo scorso anno gettando la donna nello sconforto. Proprio per riprendersi un po’, la Del Santo aveva partecipato al Grande Fratello VIP. Nella puntata conclusiva di Live: Non è la D’Urso si è tornato a parlare dell’argomento tra tanta emozione.

Lory Del Santo ha tenuto particolarmente a tornare sull’argomento della morte del figlio per condividere con tutti i genitori la preoccupazione per i propri figli. Loren, a quanto pare, soffriva di una particolare malattia che la donna ha definito “subdola” dal momento che non ha mai dato segnali particolari. Cos’ha raccontato? Vediamolo.

Lory Del Santo, un dolore immenso

Lory Del Santo è una donna il cui cuore di mamma è stato certamente messo duramente alla prova. Molti anni fa quando suo figlio Connor, avuto con Eric Clapton, aveva appena 4 anni un incidente lo ha portato a cadere da un grattacielo. Un primo dolore immenso, indescrivibile a cui si è aggiunto lo stesso dolore a distanza di diversi anni. Aveva 20 anni Loren quando, lo scorso anno, ha deciso di togliersi la vita.

Un figlio, Loren, che non ha mai saputo chi fosse il suo padre naturale perché Lory Del Santo non ha mai voluto rivelarglielo. D’altra parte, come aveva anticipato sempre a Live la scorsa settimana, se un padre non vuole vedere suo figlio non bisogna mai insistere. Ed è ciò che ha fatto lei dato che l’uomo non si è mai interessato del ragazzo.

La malattia di Loren

L’emozione si è fatta ancor più palpabile quando Lory Del Santo ha mostrato una lettera scritta dal figlio poco prima di morire. Un foglio fatto di testi brevi e strani, prima scritti e poi cancellati. Testi sulla morte, sulla rinascita, sulla “pena” di vivere. Insomma, testi che soltanto un ragazzo molto sofferente nel cuore poteva scrivere. Atteggiamenti di questo tipo, però, non sono mai venuti davvero a galla.

“Si isolava” ha raccontato Lory Del Santo, riferendosi ad alcuni comportamenti del figlio. “Mi sono chiesta spesso perché non mi sono accorta che fosse malato” ha detto emozionata. La conclusione, però, è stata comunque “Sono felice di non averlo saputo” perché non avrebbe potuto aiutarlo in ogni caso. Non saperlo, invece, ha significato vivere appieno i 20 anni di felicità che Loren le ha regalato. (Qui il video)