Domenica In, paura in studio per Mara Venier e Milly Carlucci (Foto)

Durante la puntata di Domenica In del 21 giugno 2020, Mara Venier e Milly Carlucci, che in quel momento era l’ospite che veniva intervistato dalla conduttrice, hanno preso davvero un bello spavento. Ad un certo punto, nel corso dell’intervista, si è sentito un gran frastuono provenire da dietro le quinte. Rumore che ha allarmato, non poco, le due donne.

Si sono fatte spaventare dall’imprevisto Mara Venier e Milly Carlucci. Una volta sentiti questi forti rumori e dopo un paio di secondi di smarrimento ed evidente paura, però, l’intervista è andata avanti. Non è ben chiaro cosa sia accaduto dietro le quinte e a cosa fossero dovuti quei rumori, per lo meno fino a questo momento. Vediamo com’è andata.

Mara Venier, quattro chiacchiere con la Carlucci

Mara Venier e Milly Carlucci si sono concesse quattro chiacchiere insieme durante l’ultima puntata di Domenica In. Le due donne, sedute come sulla poltrona di casa (complice l’ingessatura al piede della Venier dovuta ad un incidente), hanno affrontato gli argomenti più disparati mettendo su un’intervista dai mille risvolti. “Sono una persona molto timida“ ha confessato la Carlucci. Proprio la voglia di combattere la timidezza, pare, l’abbia portata a fare spettacolo.

Anche Mara Venier, a quel punto, ha confessato a tutti di essere molto timida da piccola e di voler fare, per questo, la suora. “Volevo essere Madre Zelinda” ha ammesso con aria divertita, “Visto poi che strada ho preso?”. A tenere banco tra le due è stato anche l’incidente di Alex Zanardi di pochi giorni fa. Da parte di entrambe le conduttrici è arrivata la solidarietà all’uomo. “Lui è uno che ci crede fino in fondo” ha commentato la Carlucci.

Il rumore improvviso

Proprio nel bel mezzo dell’intervista, nel momento in cui Mara Venier stava per raccontare come Milly Carlucci ha esordito nel mondo dello spettacolo, è arrivato l’imprevisto. Si sono sentite delle voci insistenti provenire direttamente dal dietro le quinte della trasmissione. Voci che hanno creato ansia nella conduttrice che, con un’espressione di terrore sul volto, ha detto “Che succede?”.

Naturalmente non ha ottenuto risposto e non si è compreso cosa stesse accadendo davvero. Anche Milly Carlucci, come Mara Venier, si è spaventata non poco. “C’è un po’ di trambusto lì dietro, aiuto che spavento” ha commentato. L’intervista, comunque, è proseguita normalmente con la Zia Mara che ha semplicemente concluso dicendo di essersi spaventata dal momento che in studio sono in pochi e stava succedendo qualcosa.