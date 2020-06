Giancarlo Magalli, brutto incidente per la figlia Michela: escorazioni alle ginocchia e tanta paura [FOTO]

Giancarlo Magalli al centro dell’attenzione

In questi ultimi giorni si è parlato molto di Giancarlo Magalli e la rivoluzione del suo storico programma di Rai Due I Fatti Vostri. E se il conduttore romano è stato riconfermato per settembre, non possiamo dire la stessa cosa per Roberta Morise. Sul web si dice che è stata lui a non volerla al suo fianco e per tale ragione il diretto interessato ha sbottato con delle parole al vetriolo.

Dopo la chiusura stagionale del programma, l’artista Rai può godersi un po’ di riposo e stare insieme alla due figlie. Stiamo parlando di Manuela avuta dal suo precedente matrimonio con Carla Crocivera e Michela, nata dalla relazione con Valeria Donati. E se la primogenita vuole stare lontana dai riflettori, la seconda vuole seguire le orme del padre e far parte del mondo dello spettacolo.

Michela Magalli e il brutto inconveniente ad Ostuni

Michela Magalli è un’apprezzata influencer, infatti su Instagram dove sponsorizza trucchi e vestiti, conta quasi 40 mila follower. La 26enne è super attiva sul suo account social, dove le piace tenere aggiornati tutti coloro che la seguono. La secondogenita del conduttore di Rai Due racconta sia le cose belle che quelle brutte. E a proposito di questo, nelle ultime ore la ragazza è stata vittima di un incidente.

A svelarlo è stata lei stesso attraverso una Storia su IG facendo preoccupare moltissimo i follower. Cosa è accaduto? Mentre era in giro ad Ostuni, una località balneare della Puglia dove sta trascorrendo le sue vacanze, la ragazza ha deciso di prendere un’ape turistica per spostarsi, ma purtroppo è stata protagonista di un inconveniente. (Continua dopo la foto)

La figlia di Magaalli ha avuto un incidente con un’Ape turistica

Durante l’escursione in Ape, inspiegabilmente si sono rotti i freni e il veicolo si è schiantato contro un muro. La figlia di Giancarlo Magalli ha condiviso uno scatto su Instagram ha mostrando ai follower le sue gambe, che riportavano delle escoriazioni vicino alle ginocchia.

Per fortuna nessuna lesione o ferita grave per la bella Michela, ma di certo avrà provato un grande spavento. Dopo qualche ora di riposo di certo la 26enne si sarà messa di nuovo in viaggio per visitare la meravigliosa Puglia. A confermarlo è stata lei stessa, infatti tra le sue Stories è possibile vederla mentre visita lo Zoo Safari.