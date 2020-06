“Stavolta Stefano De Martino lo farà”: la voce che fa tremare Belen Rodriguez

La crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez

In televisione, sui internet e sulle riviste di pettegolezzi non si parla d’altro. La crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembra essere un’affare di Stato. Ne parlano tutti tranne i diretti interessati. Infatti qualche settimana fa la modella argentina ha avuto un inatteso sfogo su Instagram confermando il momento delicato che sta attraversando col padre di suo figlio Santiago, ma non si è sbilanciata più di tanto.

Mentre il ballerino napoletano ha scelto la strada del silenzio. Quel gossip che tempo fa lo aveva fatto diventare popolare, ora lo sdegna affermando che vuole tenere riservata la sua vita privata e sentimentale. Andiamo a vedere nek dettaglio cosa è accaduto a Domenica In.

Stefano De Martino di nuovo ospite a Domenica In

Una settimana fa, insieme ad alcuni protagonisti di Made in Sud, Stefano De Martino era stato ospite, ovviamente in collegamento da Napoli, con Domenica In di Mara Venier. In quell’occasione la padrona di casa è stata molto discreta non chiedendo nulla di provato al suo ospite.

Successivamente, la stessa su Instagram ha detto che non lo trova giusto chiedere delle cose ad una persona se non è lui a farlo. A distanza di sette giorni si è ripetuta la medesima cosa: il danzatore partenopeo ha accettato nuovamente l’invito di zia Mara e partecipare, anche se a distanza, alla penultima puntata stagionale del contenitore pomeridiano di Rai Uno.

Il clamoroso rumor sul ballerino napoletano

“Stavolta lo farà”: è questo il rumor che prima dalla messa in onda di Domenica In ha fatto il giro del web. Stando ad un’indiscrezione, a differenza dell’altra volta Stefano De Martino parlerà della sua ex Belen Rodriguez. Ovviamente era una voce che non ha nulla di confermato e di ufficiale.

Visto che sette giorni fa, in cui il ballerino era altrettanto ospite, della crisi e rottura con la conduttrice di Tu si que vales non se ne è parlato, questa settimana poteva cambiare rotta. Purtroppo per i fan e i giornalisti di gossip, anche stavolta il presentatore di Made in Sud ha fatto scena muta sulla sua vita sentimentale, si è parlato solo di lavoro. Lo farà prossimamente? Non resta di attendere nuovi sviluppi.