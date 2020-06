Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera si separano? Il post si IG lascia dei dubbi [FOTO]

Caterina Balivo e il suo matrimonio con Guido Maria Brera

I numerosi follower di Caterina Balivo hanno avuto modo di conoscerlo in modo più approfondito durante il lungo lockdown per il Covid-19. Stiamo parlando di Guido Maria Brera, marito dell’ormai ex conduttrice di Vieni da me. I due ddurante la quarantena, visto la chiusura forzata del programma pomeridiano di Rai Uno, si sono inventati un format su Instagram chiamando My Next Book.

Delle dirette su IG dove invitavano uno scrittore che parlava del proprio libro. La professionista napoletana e il ‘mago della finanza’ sono convolati a nozze nel 2014 con una cerimonia civile realizzata nella meravigliosa Capri. Dal loro amore sono venuti al modo due figli Guido Alberto e Cora. Lui, però, ha anche un’altra figlia che si chiama Costanza, nata da una precedente relazione sentimentale.

Il commento alla foto di Alessia Marcuzzi

Nelle ultime ore sul web si è sollevato un polverone su Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera. Stranamente c’entra in modo indiretto una nota conduttrice di casa Mediaset: Alessia Marcuzzi. Chi segue quest’ultima, sa perfettamente che di recente la Pienella ha postato uno scatto su Instagram in cui appare di spalle mentre sale una scala ed è solo con la parte inferiore del costume.

In poche parole la donna è in topless in una località balneare. Ovviamente la foto della professionista romana ha fatto il pienone di likes e commento positivi, tra cui alcuni che arrivano direttamente da personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo. (Continua dopo il post)

Insinuazione su una possibile crisi tra Caterina e Guido

Tra i commenti sotto la foto sexy di Alessia Marcuzzi è apparso anche quello di Caterina Balivo. La conduttrice di Rai Uno ha taggato la prima figlia di suo marito Guido Maria Brera scrivendole: “Costy, domani mi fai una foto così anche tu? Vabbé, già so la risposta, mica hai quel lato B”. Tra i vari commenti, alciuni utenti hanno insinuato una possibile rottura tra il padre di Cora e Guifo Alberto e la professionista romana.

Tutto questo polverone per un commento su un’immagine? L’insinuazione infatti è infondata, i due sono innamorati più che mai. Resta il fatto che i fan dell’ex padrona di casa di Vieni da me aspettano con impazienza la foto in costume dove mette in evidenza il suo lato B.