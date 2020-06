Barbara D’Urso chiude Live: Non è la D’Urso, “Un po’ mi dispiace ma..” (Video)

Ieri 21 giugno 2020 è andata in onda l’ultima puntata di questa stagione di Live: Non è la D’Urso. La trasmissione che, ogni domenica sera, va in onda su canale 5, infatti, va in vacanza per la pausa estiva per tornare, poi, a settembre. Quella di ieri è stata una puntata che Barbara D’Urso ha condotto con un guanto di pizzo nero che le avvolgeva la mano sinistra. Il motivo è un’ustione di secondo grado procuratasi negli ultimi giorni.

Barbara D’Urso ha voluto ricordare, nell’ultima puntata del suo show, che questa è stata un’edizione molto particolare, sconvolta e messa a soqquadro letteralmente dall’emergenza Coronavirus. Una delle poche trasmissioni, questa, a continuare ad andare in onda, senza pubblico, sin dai primi momenti dell’emergenza. Quali sono state le parole con cui la conduttrice si è congedata dal pubblico? Vediamole.

Barbara D’Urso, una stagione difficile

Nonostante sia abituata a ritmi di lavoro davvero forsennati, la stagione che si è chiusa proprio ieri è stata molto particolare per Barbara D’Urso (così come per molti altri suoi colleghi). L’emergenza legata alla pandemia da Covid-19, infatti, non solo ha sconvolto tutti i palinsesti ma ha costretto ad andare in onda in condizioni che, per molti, hanno rappresentato il limite della sopportazione.

Da sola in studio, con un paio di persone al suo fianco, Barbara D’Urso ha chiuso Live ripercorrendo quelli che sono stati gli ultimi mesi. Ha ripercorso, con un video, i momenti principali della stagione, i momenti del lockdown, quelli delle innumerevoli morti da Coronavirus, le prime fasi della ripartenza. Insomma, un vero e proprio viaggio negli ultimi mesi fatto attraverso le immagini andate in onda proprio a Live. (Qui il video)

Le parole della conduttrice

Barbara D’Urso, dopo aver concluso Pomeriggio Cinque alcune settimane fa, si è dunque congedata anche dal pubblico di Live. Per farlo ha scelto parole semplici ma concise. “Un po’ mi dispiace” ha confessato la conduttrice su Instagram. Poi, però, ha proseguito “Tanto torniamo presto”. In diretta ha specificato che Live riprenderà la messa in onda in diretta il prossimo 13 settembre, tra poco più di due mesi.

“Volevo dire grazie a tutti” ha concluso Barbara D’Urso, facendo riferimento all’editore Pier Silvio Berlusconi che ha fortemente voluto la messa in onda del programma. “Mi sono stati vicini quando il mondo si è fermato” ha detto riferendosi alla sua squadra. L’appuntamento è per domenica 13 settembre quando Live: Non è la D’Urso riaprirà i battenti.