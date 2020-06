“Ho commesso degli errori”: Tina Cipollari vuota il sacco, la verità sul figlio Mattias Nalli

Tina Cipollari ammette gli sbagli fatti col figlio Mattias

E se la madre Tina Cipollari da anni è uno dei pilastri di Uomini e Donne, il figlio Mattias da qualche tempo sta rincorrendo il suo grande sogno: diventare un trapper. Il primogemito della vamp frusinate e di Kikò Nalli sembra essere molto determinato e farsi spazio in questo tipo di musica che va alla grande tra i giovani e non solo. Lo scorso anno l’adolescente ha debuttato con una canzone che su YouTube ha riscosso un discreto successo.

Nel nuovo numero del magazine Mio è contenuta una lunga intervista alla collega di Gianni Sperti parlando del suo essere iperprotettiva nei confronti dei figli. “Sono stata molto apprensiva quando era più piccolo, mentre oggi lo sono decisamente meno. Quando è nato lui per me era tutto nuovo, non sapevo bene come fare e probabilmente ho commesso qualche errore”, ha affermato la donna che al momento è in vacanza in attesa di tornare in tv a settembre.

Mattias Nalli e il grande sogno di diventare un trapper

Anche se con ruoli differenti, sia Tina Cipolalri che Kikò Nalli fanno parte del mondo dello spettacolo da diversi anni. Li opinionista di Uomini e Donne, mentre lui oltre a parrucchiere anche opinionista, ex gieffino e protagonista delle passate edizioni di Detto Fatto.

Intervistata dal periodico Mio, la vamp frusinate ha fatto sapere che il primogenito Mattias ha intenzione di sfondare nel mondo della musica ma non vuole assolutamente l’aiuto da parte dei suoi genitori. “La musica è sempre stata una mia grande passione. Mi piacerebbe arrivare al cuore delle persone e portare messaggi positivi”, ha dichiarato il ragazzo parlando della sua grande passione.

Le parole del primogenito di Tina e Kikò

Restando sul tema Uomini e Donne, qualche giorno fa Gianni Sperti, che giorni fa ha riabbracciato il padre, ha fatto dell’ironia sulla collega Tina Cipollari. Mentre il primogenito dell’opinionista e di Kikò Nalli sembra fare le cose sul serio e diventare una stella della musica trapper.

Intervistato anch’esso dal settimanale di gossip Mio, Mattias ha confidato: “E’ andata bene e sono molto orgoglioso dei risultati che abbiamo raggiunto”. I suoi genitori possono ritenersi molto fortunati per avere un figlio con tali ambizioni e con la testa sulle spalle.