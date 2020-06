Barbara D’Urso s’infuria con Elena Morali a Live: “Qua decido io” poi spunta un’estorsione (VIDEO)

Nel corso dell’ultima puntata di Live non è la D’Urso, Elena Morali ha parlato della promessa di matrimonio fatta a Zanzibar con Luigi Favoloso, ma la conduttrice Barbara ha perso le staffe. L’ex pupa ha parlato in modo estremamente gioioso del lieto evento vissuto, ma qualcosa, poi, ha turbato la sua serenità.

La presentatrice, infatti, non ha potuto fare a meno di tirare in ballo le dichiarazioni fatte dall’ex della sua ospite, Daniele Di Lorenzo. Quest’ultimo ha pubblicato le chat private intercorse con la Morali dai quali si evincono dichiarazioni molto pesanti contro Favoloso. Questo ha fatto perdere le staffe ad Elena e, di conseguenza, anche alla padrona di casa.

Lite tra Elena Morali e Barbara D’Urso

Elena Morali ha confermato da Barbara D’Urso quanto tutti sul web avevano ipotizzato, lei e Luigi si sono sposati a Zanzibar, o meglio, hanno dato luogo ad una promessa di matrimonio. Dopo l’idillico racconto di quanto accaduto, però, si è passato ad affrontare temi decisamente più spinosi. Nello specifico, è saltato fuori tutto il polverone sollevato dall’ex della Morali in queste ore. La showgirl si è difesa dicendo che le chat pubblicate dal tizio in questione siano assolutamente fasulle e modificate.

Inoltre, la ragazza ha tirato in ballo la famiglia di Daniele e, in particolar modo, il padre del giovane, il quale è un ricercatore anti Covid. Una volta menzionata la vicenda, però, la D’Urso non ha affatto gradito la piega che stesse prendendo il discorso, pertanto, ha subito stoppato la sua interlocutrice obbligandole a non parlare di questa vicenda. La conduttrice ha “minacciato” la sua ospite di chiudere il collegamento con un sonoro “Salutame a soreta”.(Clicca qui per il video)

La nuova confessione di Daniele Di Lorenzo

Durante il dibattito nel salotto di Barbara D’Urso, poi, Giovanni Ciacci ha attaccato Elena Morali e Luigi Favoloso svelando retroscena inediti. Il napoletano, infatti, pare abbia chiesto più volte all’esperto di moda di dire in trasmissione cose dettate da lui. Ad ogni modo, il retroscena più assurdo, però, è saltato fuori a puntata terminata. Dopo la diretta, infatti, Daniele Di Lorenzo ha pubblicato delle IG Stories molto più compromettenti.

In particolar modo, il giovane ha accusato l’attuale compagno/marito della Morali di aver appena dato luogo ad un tentativo di estorsione ai danni della sua famiglia. Il protagonista ha detto che molto presto verrà a galla la verità, basta solo concedere alla magistratura il tempo di fare il suo corso.