Oroscopo 23 giugno 2020: Cancro intraprendenti, Acquario nervosi

Secondo l’Oroscopo del 23 giugno, i Cancro saranno dotati di una forte propensione alla leadership. Acquario e Scorpione, invece, sono un po’ agitati

Previsioni 23 giugno da Ariete a Vergine

Ariete. La giornata odierna potrebbe essere caratterizzata da qualche colpo di scena che riguarderà la sfera sentimentale. Se state pensando di cambiare qualcosa sotto questo punto di vista, questo potrebbe essere il momento propizio per agire. Approfittate della giornata per fare riflessioni e riorganizzare il lavoro.

Toro. Oggi provate a lasciarvi alle spalle il passato. Particolarmente nella giornata odierna potreste essere attanagliati dai ricordi, e questa è una cosa che non gioverà molto al vostro stato d’animo. Provate ad essere più positivi e propositivi, specie nel lavoro. Molto presto, infatti, potrebbero arrivare delle interessanti novità in questo ambito.

Gemelli. Questo è il periodo giusto per focalizzare le vostre energie nell’amore. Le stelle sono dalla vostra parte e favoriscono le conoscenze che avverranno in questo periodo. Cercate di essere un po’ meno orgogliosi. Mettete da parte i rancori, almeno con le persone a cui tenete davvero.

Cancro. L’Oroscopo del 23 giugno evidenza una forte propensione alla leadership. Oggi vi sentirete pieni di energia e spirito d’iniziativa. Questo transito, però, ha breve durata, il che implica il rischio di incominciare progetti per poi non portarli a termine. Cercate di mantenere alto l’interesse per le cose che inizierete in questi giorni.

Leone. In questo periodo dovete prestare maggiore attenzione alle finanze. Potrebbero esserci delle spese improvvise che destabilizzeranno i vostri piani. In amore la situazione è abbastanza distesa, tuttavia, c’è necessità di mostrare maggiore cautela. Se non siete costanti e attenti con il partner, c’è il rischio di incorrere in qualche intoppo.

Vergine. L’aspetto che turberà maggiormente la vostra giornata sarà il lavoro. Se in amore state gradualmente giungendo verso una serenità, lo stesso non può dirsi per la sfera professionale. Ci saranno delle importanti valutazioni da fare e, soprattutto, dovrete ottimizzare in modo più efficiente i vostri incarichi.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi siete off. Cercate di staccare la spina e di evitare i litigi e le discussioni inutili. In amore c’è qualche contrasto, anche per le relazioni più stabili. In ambito lavorativo, invece, dovrete essere pazienti e attendere che arrivino tempi migliori. Non abbattetevi e cercate di tenere alto il vostro umore, nonostante tutto, la nuvola è passeggera.

Scorpione. Occhio alle finanze e alle spese di troppo. Cercate di non dare luogo ad acquisti d’impulso e ponderate bene le vostre scelte. In amore procede tutto in modo abbastanza tranquillo, ma potrebbe esserci qualche piccolo dissapore dovuto essenzialmente alle divergenze di opinioni. Non arrabbiatevi subito.

Sagittario. Molti dei nati sotto questo segno sono in attesa di qualcosa. L’Oroscopo del 23 giugno vi invita ad essere pazienti e a non forzare il corso naturale degli eventi. Nella vita c’è un tempo per tutte le cose e non è affatto necessario provare ad opporsi. Nel lavoro potrebbe esserci un po’ di stress.

Capricorno. Oggi sarete molto generosi e propensi ad aiutare il prossimo. Tuttavia, se qualcuno si mostrerà particolarmente aggressivo e pretenzioso, vi chiuderete immediatamente a riccio. Le relazioni che subiranno dell’influsso negativo di questo transito saranno quelle in cui prevarrà la possessività.

Acquario. Il vostro punto di forza, in questo periodo, è sicuramente il lavoro. State cominciando ad avere le soddisfazioni che stavate cercando. In amore, però, potrebbe esserci qualche contrasto. Cercate di mantenere la calma e di evitare di esplodere per qualunque motivo. Occhio al portafoglio.

Pesci. I Pesci saranno molto empatici nella giornata odierna. Tenderete a lasciarvi condizionare dallo stato d’animo delle persone che vi circondano. Questa è una cosa positiva se riuscirete a tenere sotto controllo la situazione senza lasciarvi condizionare troppo dagli altri. Evitate, quindi. le persone con umore negativo.