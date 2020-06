DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni mercoledì 24 giugno 2020: un topo crea il panico

Undicesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Dopo il grande successo del 2019 con la messa in onda di Bitter Sweet- Ingredienti D’amore, anche l’estate 2020 Mediaset sta proponendo al suo affezionato pubblico, soprattutto quello teenager, una nuova sopa opera che arriva direttamente dalla Turchia.

Stiamo parlando di DayDreamer – Le Ali del Sogno che va in onda cinque giorni alla settimana, ovvero dal lunedì al venerdì dalle 14.45 alle 15.30 su Canale 5, prendendo il posto del dating show Uomini e Donne. Ricordiamo anche che in terra turca la srie è conosciuta con il titolo originale di ‘Erkenci Kuş’, e che è stata trasmessa sull’emittente Star TV dal 26 giugno 2018 al 6 agosto dell’anno scorso. Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le anticipazioni.

Il piano di Sanem

Le anticipazioni dell’undicesima puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda mercoledì 24 giugno 2020, rivelano che la giovane Sanem dovrà sabotare l’imminente ispezione nell’azienda pubblicitaria di Can. Per farlo, la protagonista della soap opera penserà di chiedere ad Ayhan di procurarle un topo. LIl suo scopo sarà quello di liberarlo di nascosto nel momento esatto della valutazione delle condizioni igieniche della società di famiglia del fotografo.

In questo modo il piano di Sanem funzionerà, condizionando non sola la commissione in questione, ma scatenerà anche il panico per tutto l’ufficio. Nonostante il sabotaggio, tra lei e l’affascinante Can arriva lo stesso un momento di tenerezza. Ci srà il primo bacio? Non rimane che attendere la prossima puntata della serie turca.

DayDreamer – Le Ali del Sogno: la gelosia di Can nei confronti di Sanem

Gli spoiler rivelano che al loro arrivo, Sanem attirerà immediatamente l’attenzione di tutti, in particolare quella del capo Enzo Fabbri. Quest’ultima la inviterà a danzare conquistato anche lui dalla sua bellezza e dal suo profumo. Poi annuncerà che è stata l’azienda di Can a vincere l’appalto grazie alla campagna benefica che hanno realizzato quel giorno, attirando sulla ragazza la frustrazione del suo datore di lavoro Emre.

La ragazza sarà molto triste, quindi vorrà lasciare la festa, trattenuta però da Fabbri che non vorrà perdere l’occasione di conversare con lei. Geloso Can si metterà tra di due e, prendendo per mano Sanem, la condurrà fuori dalla festa. Cosa accadrà tra i due protagonisti della soap opera turca di Canale 5?