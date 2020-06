Uomini e Donne: Anna Munafò è diventata mamma, il post con il piccolo Michael

L’ex tronista ha partorito. Con un post su Instagram ha annunciato l’arrivo del piccolo Michael. Ecco tutti i dettagli

Uomini e Donne: Anna Munafò è diventata mamma

Se siete appassionati di Uomini e Donne sicuramente ricorderete il percorso di Anna Munafò. Lei ha portato alla fine Emanuele Trimarchi e Marco Fantini e poi ha deciso di scegliere Emanuele. La storia tra loro non è andata avanti molto perchè si sono intromesse agenzie, ci sono stati malintesi e in qualche mese ognuno ha preso la sua strada. Marco è diventato tronista e adesso ha una bellissima famiglia con Beatrice Valli. Invece, Anna si è allontanata dalla tv.

L’ex tronista ha poi trovato l’amore accanto a Giuseppe Saporita che in realtà ha sempre conosciuto perchè entrambi dello stesso paese. Tuttavia, tra di loro è stato tutto molto veloce. Si sono avvicinati e innamorati l’estate scorsa, a dicembre si sono sposati ma già ad ottobre hanno scoperto che sarebbero diventati genitori.

Anna ha fatto le cose molto velocemente ma sia lei che Giuseppe non possono essere più felici di così. Recentemente Anna ha festeggiato il suo 34esimo compleanno annunciando il nome del bambino scrivendolo sul pancione. L’ex tronista. infatti, ha documentato la sua gravidanza attraverso i social con la simpatia che l’ha sempre contraddistinta e poche ore fa ha annunciato la nascita del bambino.

È nato Michael

Appena un giorno fa Anna pubblicava sul suo profilo Instagram foto di un bagno in piscina, foto con il suo cane, mentre nella serata del 21 giugno 2020 lei e suo marito hanno dato l’annuncio della nascita di Michael. Il nome l’avevano deciso appena hanno saputo che sarebbe stato un maschio.

Sul profilo Instagram di Anna, dunque, è apparsa una foto di lei nel letto d’ospedale mentre tiene in braccio il bambino con il volto coperto da un cuore blu. Accanto a lei intento a scattare la foto Giuseppe. Nonostante la stanchezza è evidente l’immensa felicità della coppia. Potete vedere il post alla fine dell’articolo.

Sicuramente quando Anna si riprenderà dal parto condividerà qualche dettaglio su come è andata e le emozioni che ha provato diventando mamma per la prima volta. Nel frattempo per la coppia è arrivata una pioggia di commenti e non ci rimane altro che fare tanti auguri a loro e al piccolo Michael.