Jo Squillo, festeggia il suo compleanno con torta vegana ma c’è tanta……

Jo Squillo, tanta voglia di festeggiare ma anche tanta paura

Jo Squillo ieri ha compiuto 58 anni e ha spento le candeline con tanta felicità, ma anche tanta paura. L’artista, cantante, DJ, conduttrice ed imprenditrice in collegamento con Italia si su Raiuno ha ringraziato tutti per gli auguri, facendo i complimenti a Mauro Coruzzi per una nuova versione di Siamo Donne.

Si tratta di un brano di Jo Squillo che ebbe tanto successo e che ad oggi continua ad averne parecchio, la riedizione di Coruzzi sembrerebbe addirittura essere ancora più bella dell’ originale.

Parlando di un giorno felice, la cantante ha spiegato di aver scelto di andare a Cala Felice, in Toscana, essendo il luogo che lei ama più per eccellenza. Ha bisogno di tanta serenità e tranquillità dopo tutto ciò che è successo, vuole celebrare quest’anno nel divertimento, anche se la situazione nel mondo, non lo permette fino in fondo. Vorrebbe abbracciare, vorrebbe festeggiare come ha sempre fatto, come ogni anno, ma sa che non sarà possibile, a causa della situazione legata al virus.

Jo Squillo, cosa ha fatto durante il lockdown?

Jo squillo durante il lockdown ha portato avanti delle iniziative anche se non sappiamo esattamente di cosa si tratta. Ne ha parlato Marco Liorni che le ha chiesto di esprimere i sentimenti provati.

Ha quindi parlato della rabbia, dell’angoscia per il periodo triste che chiunque ha passato, cercando di dare un po’ di serenità anche alle sue ballerine che erano disperate sia perché non potevano lavorare sia perché la situazione le rendeva tanto impaurite. Lei le ha spinte a pensare al presente, e a pensare che il domani sicuramente ci riserverà qualche fantastica sorpresa. Vuole essere ottimista, anche se in questo periodo riesce molto difficile a tutti.

Presente oggi pomeriggio da Marco Liorni

Poi Marco Liorni l’ha invitata a partecipare alla trasmissione di oggi pomeriggio, chiedendole di esser presente, anche se a distanza, per poter raccontare più di sé e informarci, aggiornarci sulle ultime novità della sua vita. Intanto nella giornata di ieri ha festeggiato al meglio godendosi la sua torta. Attenzione però perché la sua torta è una torta speciale, una torta vegana.

I follower le hanno fatto tantissimi auguri, hanno detto di essere felici per lei, che ha vissuto il compleanno dei sogni, anche se non a 360°. Non è riuscita a festeggiarlo come avrebbe voluto, ma è stata fortunata, perché coloro che hanno compiuto gli anni nel periodo del lockdown, non hanno nemmeno avuto questa opportunità.