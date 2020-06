Sossio Aruta e Ursula Bennardo preparano il matrimonio: invitati super famosi ed ex gieffini esclusi

L’ex cavaliere del trono over ha parlato degli invitati al matrimonio con Ursula Bennardo, rimandato al 2021 per Coronavirus. Ecco chi vorrà alla cerimonia e chi non inviterà

Uomini e Donne: Sossio e Ursula presto sposi

Il percorso di Sossio Aruta e Ursula Bennardo a Uomini e Donne è stato molto difficile. All’inizio tra loro c’è stata una grande attrazione fisica, ma Sossio non voleva impegnarsi seriamente. Lei, sentendosi emotivamente molto coinvolta, ha chiesto l’esclusiva e lui ha accettato. Hanno partecipato a Temptation Island ma lui si è comportato molto male all’interno del villaggio.

Ursula ha deciso di lasciare Sossio perchè non aveva fiducia in lui ed entrambi sono tornati a Uomini e Donne da single. L’ex calciatore però si è pentito del suo comportamento e ha fatto di tutto per riconquistarla. Alla fine sono tornati insieme, sono diventati genitori di una bellissima bambina, Bianca, e adesso sono pronti a sposarsi.

La proposta di matrimonio

Sossio, dopo Uomini e Donne e la nascita della piccola Bianca, ha partecipato al Grande Fratello Vip. Nel reality ha fatto una mezza proposta alla sua compagna con la promessa di farla bene nel posto dove tutto è iniziato. Infatti, qualche settimana dopo la coppia è stata ospite a Uomini e Donne e davanti a Maria De Filippi l’ex cavaliere ha fatto la proposta come si deve e Ursula ha detto sì.

Ospiti super famosi ed ex gieffini esclusi

L’ex finalista della quarta edizione del Grande Fratello Vip ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio in cui ha ammesso di aver pensato di invitare dei personaggi davvero famosi, ovvero: Maria De Filippi, Gianni Sperti, Tina Cipollari (i quali hanno assistito alla nascita della sua relazione) e Alfonso Signorini (che gli ha dato una bellissima opportunità).

Tuttavia, nel percorso nel reality Sossio ha stretto dei legami e allo stesso tempo ha avuto dei forti litigi. In più, nella festa organizzata recentemente da Fernanda Lessa e Fabio Testi la coppia non è stata invitata. Per questo Sossio ha deciso di non invitare alcuni di loro. Fernanda Lessa, Antonio Zequila, Teresanna Pugliese, Licia Nunez non riceveranno l’invito.

Invece, la coppia sarà ben lieta di invitare Valeria Marini, diventata ormai una grande amica, Antonella Elia, Patrick Ray Pugliese, Andrea Denver, Paola Di Benedetto, Aristide Malnati e, ovviamente, alcuni protagonisti del trono over come Ida Platano. Questa volta Sossio crede di aver trovato la donna giusta, di altri tempi, con la testa sulla spalle.