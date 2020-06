Juan Luis Ciano ex corteggiatore di Gemma UeD, notizia bomba ecco dove lo hanno beccato (FOTO)

Jean Louis Ciano, ecco dove lo ritroviamo dopo la fine di Uomini e Donne

Jean Louis Ciano, lo ricordiamo come il corteggiatore di Gemma Galgani, si era presentato a inizio anno proprio per corteggiare la donna, tra loro le cose sembravano andare benissimo. Poi come la maggior parte delle relazioni e delle conoscenze iniziate da Gemma, è andata più che male.

Lui si è presentato come un uomo maturo, un uomo che voleva trovare la donna della sua vita, il grande amore, l’ha corteggiata fino alla fine, ma le cose non sono andate bene. Poi ha lasciato il trono over di Uomini e Donne, invitato da Maria, perché si pensava fosse lì soltanto per prendere in giro le dame del parterre.

Dopo essere andato via dalla trasmissione di canale 5, sembrerebbe aver cambiato totalmente vita. E così è spuntata una foto, che prova il suo ingresso nel mondo degli accompagnatori. Sul sito accompagnatori donne.con, c’è il profilo di Jean Louis che ha elencato i servizi ai quali è disposto. Il corteggiatore di Gemma, si offre per fare l’accompagnatore, l’autista privato, è disponibile ad essere anche il regalo di compleanno, per tutte le feste private, per una cena o come accompagnatore per acquisti. (Continua dopo la foto)

Jean Louis Ciano, come si presenta sul sito di incontri

Jean Louis Ciano lascia un messaggio a tutte le donne alla ricerca di un uomo maturo, solare, elegante, raffinato, discreto, sincero, passionale, dolce, eloquente, che si sappia adattare subito alla realtà che lo circonda. Lui è questo genere di uomo, pronto a fare felice tutte le donne sulla terra. È disponibile a qualsiasi ora del giorno e della notte, è disposto a fare qualunque cosa, anche follie. Ma perché lo fa? Lo fa forse perché è alla ricerca della donna della sua vita?

Fare l’accompagnatore lo diverte tantissimo

Scrive che è felicissimo di fare tutto questo, perché si vuole divertire, gli piace stare a contatto con le donne, gli piacciono queste circostanze, gli piace che la donna possa chiedergli aiuto per la scelta di un abito.

Tutto ciò che richiede la sua totale partecipazione è per lui motivo di divertimento e non soltanto. E’ un onore essere l’accompagnare di tutte le donne del mondo, è un onore che le donne possano chiedergli consigli, fidandosi ed affidandosi al suo gusto. Chissà come sarebbe stato se le cose con Gemma sarebbero andate diversamente. A lei comunque sembrerebbe essere andata benissimo dato che in questi giorni è stata vista spesso a Roma in giro con il suo nuovo corteggiatore, il giovane Nicola.