Carlo Conti gela la Rai: Conti gela la Rai: “Dopo la morte di Frizzi, non lo farò mai più”.

Carlo Conti dopo una lunga pausa causata dal Covid 19 è tornato in Rai con un nuovissimo programma. Venerdì 19 giugno, infatti, è andato in onda con la seconda serata di Top Ten, riscuotendo un grande successo e tantissimi consensi. In una recente intervista, il noto conduttore è tornato indietro nel tempo, parlando della sua lunga gavetta, dei suoi successi e anche di chi non lo ha mai abbandonato.

Tra i tanti amici che avuto, Carlo Conti ha ricordato in modo particolare Fabrizio Frizzi. La sua morte, avvenuta due anni fa ha segnato moltissime persone e ancora oggi, sente la sua assenza. E a proposito di Fabrizio, che Carlo ha rivelato per la prima volta la sua drastica decisione presa proprio dopo la sua scomparsa.

La drastica decisione di Carlo Conti

Carlo Conti più volte ha espresso il suo dolore e il proprio rammarico per la perdita di Fabrizio Frizzi. I due presentatori oltre ad essere colleghi erano grandi amici e ad oggi Carlo insieme a sua moglie e a suo figlio sono molto in contatto con Carlotta. Recentemente, Conti ha dichiarato che non condurrà mai più trasmissioni quotidiane, come L’Eredità, di cui è stato al timone in passato.

“Ho fatto una scelta precisa di rallentare, quello che è capitato a Fabrizio Frizzi mi ha fatto pensare molto”, ha spiegato. Con un pizzico di nostalgia però ha aggiunto: “Lì significa cenare con le famiglie, essere di casa, ma ho preferito prendere un’altra strada”, il riferimento ovviamente era per le trasmissione quotidiane. Insomma, Carlo Conti ha scelto di cambiare il suo modo di lavorare proprio per stare più vicino alla sua compagna e alla propria famiglia.

Il grande successo del conduttore con Top Ten

Carlo Conti di sicuro è uno dei conduttori più amati in Rai. In una recente intervista, il noto presentatore ha fatto sapere di sentirsi come a casa e la sua presenza a Viale Mazzini sarà ancora lunga. Il suo nuovo programma Top Ten si sta rivelando vincente, visti gli ascolti e il gradimento del pubblico. Conti si è detto davvero contento del successo di Top Dieci, che vede i concorrenti sfidarsi su classifiche di ogni tipo.

Carlo Conti ha scelto anche di esprimersi sulla questione degli stipendi ridimensionati che, in questi giorni, ha visto nella bufera Fabio Fazio. Negli ultimi tre anni lo stipendio gli è stato ridotto già quattro due volte aggiungendo poi il dispiacere nel pagare meno tasse che sarebbero servite per infermieri, medici e forze dell’ordine.