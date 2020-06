Lucifer 5: svelata (forse per errore) la data d’uscita della nuova stagione

Sulla piattaforma streaming è comparsa a sorpresa la data di uscita dell’attesissima quinta stagione della serie tanto amata con protagonista Tom Ellis

Lucifer 5: c’è una data

Per tutti gli appassionati di Lucifer, finalmente c’è una data per la quinta stagione. La serie è stata sviluppata da Tom Kapinos ed è stata trasmessa da Fox per tre stagioni. Poi il canale ha deciso di cancellarla, ma i fan hanno fatto una vera e propria rivolta sui social e non solo. Per questo Netflix ha deciso di salvare la serie.

Lucifer Morningstar (interpretato da Tom Ellis) è il protagonista di questo show ambientato a Los Angeles dove il diavolo in persona decide di trasferirsi, aprire un night club e vivere come un essere umano. Conoscerà la detective Chloe Decker (Lauren German), con la quale si creerà un rapporto molto particolare, e inizierà a collaborare con la polizia usando i suoi poteri.

Netflix non solo ha salvato la serie per una quarta stagione, ma ha realizzato una quinta e ne ha promessa una sesta. Ora, le gioie dei fan continuano perchè la piattaforma streaming deve aver pubblicato per errore la data d’uscita della quinta stagione. Questa doveva arrivare per la prima parte a maggio, ma il Coronavirus ha rallentato i lavori. Tuttavia, sulla piattaforma è apparsa a sorpresa, senza nessun annuncio ufficiale, la data del 21 agosto 2020.

Dove eravamo rimasti

Nella quarta stagione Chloe accetta l’aspetto demoniaco di Lucifer e ammette i suoi sentimenti per lui. Ovviamente, la detective è corrisposta e il diavolo ha confessato che lei è il suo primo vero amore. Dopo questo momento molto atteso dai fan, però, la coppia è stata costretta a separarsi perchè Lucifer ha accettato di tornare a capo degli Inferi.

Le anticipazioni

Nella quinta stagione, dunque, Lucifer sarà alle prese con i suoi doveri da re dell’Inferno ma l’intervento del fratello Amenadiel potrebbe riportarlo a Los Angeles. Nel frattempo sappiamo che il finale sarà molto commovente, un momento emotivamente forte che ha messo in difficoltà gli stessi attori.

Netflix è in trattative per la sesta stagione, ma secondo alcune indiscrezioni pare che Tom Ellis abbia preso tempo per via del suo compenso. Tuttavia, adesso è tutto risolto e l’attore ha firmato il contratto per il sesto anno dello show. Curiosi di vedere che cosa succederà alla coppia Lucifer Morningstar-Chloe Decker? Ormai manca poco.