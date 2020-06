Il Giovane Montalbano puntata 29 giugno 2020: Il terzo segreto

La fiction Rai Il giovane Montalbano andrà in onda con quinta puntata, la penultima della prima stagione, in replica lunedì 29 giugno 2020. I due episodi sono presi dalle raccolte edite da Mondadori, La paura di Montalbano e Gli arancini di Montalbano.

In entrambi i casi, vedremo protagonista anche Cantarella, desideroso di dimostrare a Salvo il suo valore. Mentre il commissario indaga su due misteriosi casi, Livia si sentirà messa da parte e così penserà bene di far ingelosire Salvo fingendo che tra lei e il vice commissario ci sia una relazione. La reazione di Montalbano sarà sorprendente. Di seguito, le trame dettagliate dei due episodi.

Il Giovane Montalbano, puntata del 29 giugno 2020

Nella puntata in replica lunedì prossimo, Salvo dovrà indagare su due omicidi piuttosto difficili da risolvere. I telespettatori vedranno l’assassinio di un giovane muratore di origini albanesi. Dopo indagini serrate, si verrà a sapere che, molto probabilmente, dietro il crimine efferato c’è lo zampino della mafia. Stando alle anticipazioni de Il Giovane Montalbano, Salvo chiederà anche l’aiuto di Catarella. L’uomo avrà l’occasione di dimostrare di che pasta è fatta agendo direttamente sul campo. Il suo operato colpirà positivamente il commissario.

Nel secondo episodio della quinta puntata della fiction Rai Il Giovane Montalbano, ci sarà un furto alquanto strano. Vedremo infatti che Vigata scoprirà che qualcuno ha rubato le sue pubblicazioni matrimoniali. Chi ha interesse a compiere un furto tanto strano? Probabilmente, qualcuno che ha qualcosa di personale contro di lui. Anche in questo caso. Catarella aiuterà Salvo ad indagare.

Salvo trascura Livia

Continuando con le anticipazioni della quinta puntata de Il Giovane Montalbano, in onda su Rai 1 il 29 giugno 2020 in replica, Salvo sarà talmente impegnato nelle indagini che finirà per prestare poca attenzione a Livia. L’atteggiamento del commissario, già schivo di suo, non farà di certo piacere alla ragazza, che inizierà a farsi domande sul loro rapporto. A quel punto, Livia deciderà di giocare un brutto scherzo a Salvo.

Come svelano gli spoiler de Il Giovane Montalbano, Livia non accetterà di essere messa da parte da Salvo, sempre impegnato con le indagini. Decisa a dare una lezione al commissario, lo farà ingelosire, sperando così di ottenere la sua attenzione. Livia gli farà credere che tra lei e il vice commissario ci sia del tenero. Come reagirà Salvo? In attesa di vedere la quinta puntata, ricordiamo che le repliche termineranno lunedì 6 luglio 2020. Chi volesse rivedere tutti gli episodi, può collegarsi gratuitamente sulla piattaforma Rai Play.