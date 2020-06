Fabrizio Frizzi, sua figlia Stella ha un ‘nuovo’ papà (FOTO)

A distanza di due anni la mancanza di Fabrizio Frizzi si fa sentire tantissimo. Il conduttore per per molti, oltre che un grande presentatore anche un amico. La sua perdita è stata come un fulmine a ciel sereno, tanto inaspettata quanto sofferta. E’ una sensazione strana accendere la tv e non trovare il suo sorriso accogliente, i suoi modi eleganti e gentili, il suo essere sempre signorile.

Anche attraverso uno piccolo schermo riusciva a strapparti un sorriso e a trasmettere tanta allegria. Il risvolto più triste di questa vicenda è il fatto che Fabrizio Frizzi oltre ad aver lasciato la moglie Carlotta Mantovan, ha dovuto dire addio anche alla sua piccola Stella. La coppia ebbe una bambina nel 2013 e ad oggi ha otto anni.

Carlo Conti accanto a Carlotta Mantovan e alla piccola Stella

Sono trascorsi già due lunghi anni senza senza il grande Fabrizio Frizzi. La piccola Stella continua a crescere accanto alla madre Carlotta Mantovan e non solo. Sono tanti gli amici e colleghi che non le hanno abbandonate e continuano a starle accanto. Oltre ad Antonella Clerici, considerata quasi una sorella per la giornalista, la vedova può contare anche sull’appoggio di Carlo Conti e sua moglie Francesca Vaccaro.

La coppia, infatti, è sempre presente non solo per rispetto nei confronti di Fabrizio Frizzi ma anche per l’amicizia che li lega da tanto tempo. Le due famiglie sono molto unite e amano trascorrere il tempo insieme. Il figlio di Conti, Matteo, ha trovato una compagna di giochi in Stella. Inoltre, stando alle parole di Carlo, sembra proprio che la piccola è talmente abituata alla presenza di un’altra figura maschile che chiama il presentatore toscano “Babbo Conti”: “Stella mi chiama Babboconti, come se fosse tutto attaccato. Mi chiamava così anche Fabrizio, adesso continua a farlo lei”. (Continua dopo la foto)

La nuova vita di Carlotta dopo l’addio a Fabrizio Frizzi

Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan si è concentrata particolarmente sul proprio lavoro e la sua famiglia. Tutti i giorni, la giornalista va in onda con Tutta Salute su Rai 3 dando suggerimenti di bellezza e non solo. Accanto a lei sempre Stella Frizzi che ad oggi ha quasi otto anni.

La vedova del compianto sa bene come crescere la propria bambina e insieme condividono numerose passioni. Entrambe, infatti, amano i cavalli e spesso trascorrono giornate intere la maneggio fuori Roma. Un amore verso gli animali tramandato anche da Fabrizio come dimostrano vecchi scatti fotografici.