Italia Sì, Marco Liorni e la proposta inattesa a Jo Squillo: “Ho una gran voglia di…”

Marco Liorni e la proposta a Jo Squillo

Nel primo appuntamento settimanale di Italia Sì, giorno per giorno il conduttore Marco Liorni ha chiamato in diretta Jo Squillo per farle gli auguri di buon compleanno. Nella giornata di lunedì 22 giugno la deejay lombarda ha compiuto 56 anni portati magnificamente.

Per l’occasione il padrone di casa del programma mattutino di Rai Uno le ha fatto una breve intervista. E verso la fine della chiacchierata il professionista romano ha spiazzato tutti facendo una proposta inaspettata alla sua ospite. “Jo, poiché ho una gran voglia di averti ospite qui, perché non vieni domani?”, ha affermato Liorni. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo dopo.

La deejay accetta l’invito di Marco Liorni

Intervenuta via telefono a Italia Sì, giorno per giorno, Jo Squillo ha parlato molto delle sue iniziative sui suoi canali social durante la quarantena da Covid-19. In pratica la professionista quasi ogni sera era impegnata col dj set che ha appassionato migliaia di seguaci, molti di essi anche famosi. “Mi sono venute così le idee durante il lockdown, in quei momenti eravamo tutti molto impauriti, le mie ballerine erano disperate”, ha affermato la deejay milanese a Marco Liorni.

Quest’ultimo, incantato e ammirato dall’inizitiva della sua ospite, le ha proposto di raggiungerlo in studio il giorno seguente. La replica della diretta interessata non è tardata ad arrivare: “Vengo a trovarvi, grazie del regalo, voglio bene a tutti i tuoi ospiti che sono speciali”. Inoltre ha precisato che festeggerà il suo 56esimo compleanno con una torta vegana.

Jo Squillo fa i complimenti a Mauro Coruzzi

Prima del collegamento telefonico con Jo Squillo, il saggio di Italia Sì, giorno per giorno Mauro Coruzzi ha intonato un celebre brano della professionista lombarda, ovvero ‘Siamo donne’. A quanto pare l’ospite di Marco Liorni ha ascoltato la performance e poi ha detto: “Non ho mai sentito una versione così cool di Siamo Donne, mi fa piacere Mauro, sei nel mio cuore“.

Infine la donna ha confessato al pubblico di Rai Uno cosa ha fatto nel giorno del suo compleanno: “Mi sono presa la serenità di questo giorno, sono venuta nel luogo che amo molto, una sorta di tranquillità e serenità per riprendersi un po’ i tempi e per celebrare la vita”.