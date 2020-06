Italia Sì, Rita Dalla Chiesa fa affermazione choc sui cinesi: “È un peccato mortale volerli estinti?” [FOTO]

Il tweet al veleno di Rita Dalla Chiesa sui cinesi

Da un paio di stagioni su Rai Uno va è presente il format Italia Sì con Marco Liorni. Da un paio di settimane oltre alla puntata del sabato va in onda anche la versione giornaliera dalla 10 a mezzogiorno. Tra i vari protagonisti della trasmissione c’è Rita Dalla Chiesa col ruolo di saggia.

Prima della diretta di lunedì 22 giugno 2020 la giornalista napoletana ha scritto un tweet sul suo profilo scatenando una serie di polemiche sul web. L’ex padrona di casa di Forum, nel commentare il Festival della carne di cane di Yulin ha scritto questa battuta su Twitter: “È un peccato mortale volere l’estinzione del popolo cinese?”.

Il popolo del web contro la giornalista napoletana

Qualche ora prima di recarsi nello studio Rai per un nuovo appuntamento di Italia Sì, giorno per giorno, Rita Dalla Chiesa ha scritto un tweet al veleno contro il Festival della carne di cane di Yulin: “Cina, al via il festival della carne di cane di Yulin: migliaia di animali macellati. “Crudeltà incredibile”. È’ peccato mortale volere l’estinzione del popolo cinese??????”. La giornalista di Casoria ha citato l’articolo scritto su Il Fatto Quotidiano che parla di migliaia di cani macellati durante i dieci giorni della manifestazione e di dieci milioni di cani ammazzati per il consumo durante l’anno.

È Per la nostra cultura è inconcepibile uccidere dei cani per mangiarli, ma nello stesso tempo augurare l’estinzione dei cinesi per è stato ritenuto troppo esagerato, per tale ragione la donna è stata sommersa dalle critiche. Ma la diretta interessata è rimasta ferma sulle sue parole convinta che un cosa del genere non deve essere permessa in nessun angolo del mondo. (Continua dopo il post)

Cina, al via il festival della carne di cane di Yulin: migliaia di animali macellati. "Crudeltà incredibile" – Il Fatto Quotidiano. È’ peccato mortale volere l’estinzione del popolo cinese?????? https://t.co/qizORk2HPR — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) June 21, 2020

Il particolare feeling professionale tra Rita Dalla Chiesa e Marco Liorni

Come accennato prima, Rita Dalla Chiesa è doppiamente impegnata con Italia Si, il programma di Rai Uno condotto dal collega Marco Liorni. E proprio sul padrone di casa la giornalista ha ammesso che si è creato un particolare feeling professionale con lui e che gli ricorda tantissimo l’ex marito Fabrizio Frizzi. Qualche giorno fa sull’ex conduttrice di Forum si sono espressi pure Maurizio Costanzo affermando come lei possa fronteggiare la moglie Maria De Filippi.