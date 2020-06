Io e Te, Pierluigi Diaco nella bufera per il suo cane Ugo in studio: “Non è ammissibile…”

L’uscita di Vittorio Feltri su Pierluigi Diaco e il cane Ugo

Da quando Vieni da me di Caterina Balivo ha chiuso i battenti i vertici di Viale Mazzini lo hanno sostituito con Io e Te. Il programma di Pierluigi Diaco, per il secondo anno consecutivo andrà in onda per tutta l’estate. Al suo fianco ci sono due opinionisti, ovvero Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo. Tra le varie rubriche del format, ce ne una che è stata chiamata ‘Gli amici di Ugo’.

Per chi non lo sapesse quest’ultimo è il cane del conduttore sul quale un paio di settimane fa si è espresso il direttore di Libero, Vittorio Feltri. In quell’occasione l’uomo gli consigliò di lasciarlo in pace. Nel magazine DiPiù Tv, il giornalista Giancarlo De Angelis ha detto la sua sulla vicenda: “L’uscita di Feltri ha fatto scalpore perché pochi mesi fa ha avuto parole affettuose per Diaco e il suo cane”. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto di recente.

Parte del pubblico non vuole il bassotto Ugo in televisione

Intervenuto nella sua rubrica su DiPiù Tv, Giancarlo De Angelis ha detto il suo punto di vista sulle dichiarazioni che Vittorio Feltri ha fatto su Pierluigi Diaco e il suo bassotto Ugo. “Il pubblico si è diviso tra chi lo ha ritenuto fuori luogo e chi invece ritiene che gli animali non debbano stare in tv”, ha affermato il giornalista.

C’è da precisare che il padrone di casa di Io e Te non sta per niente sfruttando il suo amico pelosetto, infatti quest’ultimo è libero di fare quello che vuole all’interno dello studio Rai. Inoltre il pubblico sta apprezzando moltissimo questa rubrica chiedendo consigli che poi applicano sui propri cani.

Ascolti al top per Io e Te di Pierluigi Diaco

Nel frattempo le puntate di Io e Te stanno riscuotendo un discreto successo a livello di ascolti. Tenendo conto che siamo in estate e su Canale 5 nello stesso orario ci sono le seguitissime soap opera Beautiful e Una Vita, il programma pomeridiano di Pierluigi Diaco può ritenersi soddisfatto.

Ad esempio, mercoledì 17 giugno 2020 la puntata ha registrato 1.402.000 spettatori e il 10.4% di share. Il giornalista insieme agli opinionisti Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo stanno migliorando ogni giorno che passa.