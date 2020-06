Loredena Lecciso sorpassata dalla figlia: Jasmine Carrisi le ruba la scena [FOTO]

Jasmine Carrisi debutta come cantante: presentato il suo primo singolo ‘Ego’

Da qualche settimana non si parla altro che di Jasmine Carrisi. La primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso ha rubato la scena ad entrambi con l’annuncio della sua uscita del primo singolo. Ebbene sì, la 19enne dopo l’esperienza in una pellicola cinematografica in costume, ora ha fatto il suo debutto nel mondo della musica incidendo il brano rapper ‘Ego’.

Ma non è finita qui, infatti la sorella maggiore di Bido sembra aver conquistato anche il popolo del web con i suoi scatti dove mette in evidenza la sua bellezza. Ovviamente non mancano nemmeno le critiche dei soliti leoni da tastiera che non la mollano un attimo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto di recente.

La 19enne ruba la scena alla madre Loredana Lecciso?

Nelle ultime ore la bella Jasmine Carrisi ha arricchito il suo seguitissimo account Instagram con un nuovo scatto. Per la precisione si tratta di un suo selfie in primo piano dove la 19enne sfoggia un sorriso smagliante. La ragazza sta attraverso un bellissimo periodo in tutti i campi.

I genitori Loredana Lecciso ed Al Bano sono tornati di nuovo insieme, ha un fidanzato che la ama, ha superato l’esame di Stato e da pochi giorni è uscito il suo primo singolo. Cosa volere più della vita. La foto in questione in poco tempo ha fatto il pienone di mi piace e complimenti per la sua bellezza. In tanti, addirittura, hanno ipotizzato che la 19enne ha rubato la scena della madre. (Continua dopo il post)

Il regalo di Jasmine Carrisi al padre Al Bano

E a proposito dei suoi genitori, di recente il padre Al Bano ha fatto delle dichiarazioni sul suo conto. Intervistato da un noto magazine, il cantautore di Cellino San Marco ha svelato di aver ricevuto un bellissimo regalo per il suo 77esimo compleanno da parte della 19enne. Di cosa si tratta?

Per chi non lo sapesse da tempo quest’ultima aveva un piercing all’ombelico. Un’iniziativa che non il Maestro non ha mai digerito facendole presente che possono portare epatiti ed infezioni. Dopo una serie di ramanzine, per la gioia di mamma e papà finalmente la ragazza ha deciso di toglierlo.