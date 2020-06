Non dirlo al mio capo, puntata del 28 giugno 2020: Enrico sfida Lisa

In prima serata su Rai 1 andrà in onda la quarta puntata in replica della fiction Non dirlo al mio capo con protagonisti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. L’appuntamento è per domenica 28 giugno 2020. Mia proverà a dimenticare la fine della relazione con Romeo e, nello stesso tempo, a fare pace con Greta. La ragazza rimarrà colpita da un ragazzo mentre è in piscina.

Nella prossima puntata di Non dirlo al mio capo inoltre, il rapporto tra Enrico e Lisa si complicherà. Un cliente crederà che siano fidanzati e così dovranno seguire in coppia il difficile caso.

Non dirlo al mio capo puntata del 28 giugno 2020

Nella quarta puntata dell’amata fiction Rai, Lisa (interpretata da Vanessa Incontrada) dovrà fare i conti con una sfida lanciata dal suo capo Enrico (Lino Guanciale). Lisa dovrà seguire una causa piuttosto ostica di un’azienda tessile. Come se la caverà? Intanto, Enrico le regalerà un vestito molto elegante. Lisa, dopo essersi messa il tailleur, inizierà a vedersi con occhi diversi e capirà di essere sulla strada giusta per fare carriera. Anche i suoi colleghi le faranno i complimenti. Lisa però, immersa nel lavoro, finirà per trascurare Fabrizio (Andrea Bosca).

Stando alle anticipazioni di Non dirlo al mio capo, Enrico sarà impegnato in un caso altrettanto difficile, che nasconde retroscena sul passato di suo padre. L’avvocato infatti aiuterà Giusto, l’autista del genitore. L’arrivo della zia Luigia metterà in ansia la simpatica e combinaguai Perla (Chiara Francini), che finirà per mettere in piedi un teatrino divertente. Inoltre, Mia proverà a sotterrare l’ascia di guerra con Greta e Romeo. L’idea sarà quella di invitare entrambi ad una festa tra amici a casa sua.

Lisa ancora nei guai

Gli spoiler della puntata di domenica 28 giugno di Non dirlo al mio capo rivelano che Lisa, dopo essersi sentita finalmente apprezzata da Enrico, si troverà ancora al punto di prima. L’avvocato infatti, deciso a non mollare la presa, farà marcia indietro trattandola ancora come una tirocinante, con le ovvie conseguenze del caso. Un qui pro quo li costringerà però a lavorare in coppia, visto che un loro cliente crederà che i due siano fidanzati. Si tratta dell’importante cardinale Balestra, che chiederà esplicitamente che il suo caso venga seguito da entrambi.

Lisa penserà che forse è arrivato il momento di presentare Fabrizio ai suoi figli, ma i dubbi saranno tanti. Nel frattempo, come vedremo nella prossima puntata in replica di Non dirlo al mio capo, Mia accetterà il fatto di aver chiuso la relazione con Romeo, anche perché un nuovo ragazzo catturerà la sua attenzione.