Una Vita anticipazioni 23 giugno 2020: Felipe davanti alla verità su Celia

Le anticipazioni di Una Vita, relative alla puntata di martedì 23 giugno 2020 in onda su Canale 5 alle 14.10 vedono come protagonista Felipe, ad un passo dalla verità sulla morte di Celia. Sarà Ramon a raccontargli tutto, stufo di vedere il suo amico distrutto e in preda al vizio per la dipartita dell’amata moglie. Come testimone, chiamerà Fulgencia, la tata di Milagros che assistette alla follia di Celia.

Nel frattempo, il rapporto tra Ramon e Carmen si consoliderà sempre di più. La domestica, nonostante provi forti sentimenti per il Palacios, avrà però paura di non poter reggere il confronto con Trini. Stando alle anticipazioni di Una Vita però, la loro storia avrà un lieto fine.

Una Vita puntata del 23 giugno 2020

Felipe non riesce a riprendersi dalla morte della moglie Celia. Come se non bastasse, è ancora convinta che sia stato Ramon a provocarne il decesso spingendola dal balcone. Non dimentichiamo che il Palacios è stato anche in carcere con l’accusa di omicidio, per poi uscire e tornare ad Acacias grazie all’indulto. Ora però, è arrivato il momento di dire la verità. Nella puntata di Una Vita in onda domani, Felipe dovrà fare i conti con il passato.

Stando alle anticipazioni di Una Vita, Ramon sarà pronto a raccontare a Felipe come morì Celia. La donna, dopo aver perso il bambino che tanto desiderava, era scivolata nella pazzia. Trini invece, nonostante una gravidanza difficile, era riuscita a dare alla luce la piccola Milagros, per poi morire qualche giorno dopo. Ossessionata dalla neonata, Celia se ne prese cura come se fosse sua, arrivando a provare ad allattarla.

Ramon vuole raccontare tutto ciò che accadde a Celia

Le anticipazioni di Una Vita svelano che Felipe, in un primo momento, non crederà affatto al racconto di Ramon. La sua amata Celia non potrebbe mai essere stata capace di compiere un gesto simile. Il Palacios dirà infatti che la donna, dopo essere entrata furtivamente nella sua casa, tentò di rapire Milagros. Una volta colta in flagrante, provò anche ad ucciderlo. Nel tentativo di scappare, Celia cadde poi dal balcone, morendo sul colpo.

Nella puntata di Una Vita in onda domani, martedì 23 giugno 2020, Ramon capirà che è essenziale trovare un testimone per far rinsavire Felipe e convincerlo che tutto quanto ha raccontato corrisponde a verità. Sarà così che proverà a mettersi in contatto con Fulgencia, la tata che aveva chiamato Trini per curare la piccola. La domestica è l’unica che può confermare la pazzia di Celia. Ci riuscirà?