Justin Bieber accusato di molestie, i fan dichiarano che…

Justin Bieber accusato di avere stuprato delle ragazze in albergo dopo i concerti

Justin Bieber, il ragazzo che ormai da qualche anno spopola sui social essendo diventato una vera e propria popstar, è stato accusato di aver abusato di diverse ragazze. Tutto è avvenuto su Twitter dove una ragazza ha pubblicato un racconto che ha a che fare proprio con una molestia da parte di Justin.

La ragazza in questione ha messo insieme tutte le sue forze, tanto coraggio per raccontare ogni cosa di quanto accaduto. Non si sentiva di essere ancora pronta a parlare, così lo ha fatto scegliendo la privacy.

Non si vuole scoprire del tutto, non vuole metterci la faccia quindi ha soltanto raccontato che i fatti risalgono al 9 marzo 2014. Ai tempi si svolgeva il concerto a Houston, al cui termine Justin è andato al bar. Lì si trovava Danielle in compagnia delle sue amiche. Così si sono incontrati perché erano delle fan, hanno fatto delle foto e chiacchierato di qualunque cosa. Poi lui e i suoi amici le hanno invitate in albergo. Pensavano di andare tutti nella stessa stanza, invece no. Il ballerino ha chiesto di non raccontare nulla e di mantenere tutto privato e così è andata per qualche anno.

Justin Biber, ecco cosa è successo dentro quella camera d’albergo

Justin Bieber così è stato accusato di averla baciata controvoglia e poi spinta sul letto, forse pensava la ragazza fosse d’accordo. Quando poi si è reso conto, ha proseguito con il suo stupro come se niente fosse. Tutti i fatti risalgono a quando lui stava con Selena Gomez, la ragazza infatti ha dichiarato di sentirsi in colpa nei suoi confronti. Lo disse a Justin che la tranquillizzò come se niente fosse.

Danielle ha affermato che si è trattato di un rapporto privo di consensi che le ha fatto tanto male. Dopo l’uscita di questa storia pubblicata sui social, ne è arrivata una seconda. I fatti risalgono al maggio del 2015 a New York. Il suo racconto è stato tanto dettagliato come quello della precedente ragazza. Supportato inoltre anche da chat e prove di messaggi che si sono scambiati durante la notte.

Cosa dicono i fan e come smontano le accuse tramite i social

Tutte le accuse sono da verificare, Justin Bieber ha scelto di non replicare. Lo hanno fatto al suo posto le fan che hanno dichiarato che il ragazzo non ha mai alloggiato lì. Poi ancora che nel 2015 lui non si trovava nemmeno lì ma ad un galà, mentre il giorno dopo era Los Angeles, non a New York come si dice. Inoltre la storia ricorda una fan fiction.