Beautiful, spoiler 23 giugno 2020: Liam torna a vivere da Steffy

Di seguito le anticipazioni di Beautiful riferite alla puntata di martedì 23 giugno 2020 in onda su Canale 5 alle 13.40. Hope ha fatto la sua scelta. Dopo aver lasciato Liam, è pronta a iniziare la sua nuova vita con Thomas, così da fare da madre a Douglas, felicissimo di averla al suo fianco. Liam, distrutto, è invece tornato da Steffy.

Lo Spencer ha seguito la preghiera di Hope, riunendosi con la sua famiglia e facendo da padre a Kelly e Phoebe. Nonostante sia contento di stare con le piccole, Liam non può dimenticare il suo amore per Hope.

Beautiful, puntata del 23 giugno 2020

Nella puntata di domani della soap opera in onda su Canale 5, Steffy sarà felice di avere al suo fianco Liam dopo tutto questo tempo. Anche se lei stessa ha provato a convincere Hope a restare con lui, non può mentire a se stessa e sopprimere i suoi sentimenti per l’ex marito. Intanto, lo Spencer la avviserà che di lì a poco tornerà nella loro casa. Come svelano le anticipazioni di Beautiful però, la faccenda si complicherà quando Hope inizierà a capire di essere stata ingannata da Thomas.

Continuando con gli spoiler di Beautiful, Brooke non sarà affatto d’accordo con la decisione della figlia. Inoltre, si meraviglierà del fatto che Ridge stia dalla parte di Steffy. La Logan inizierà a sospettare che il comportamento di Thomas nasconda qualcosa di sospetto e pregherà Hope di stare attenta.

Ridge spinge Steffy tra le braccia di Liam

Come vedremo nella puntata di Beautiful in onda martedì 23 giugno 2020 su Canale 5, Steffy avrà un intenso dialogo con suo padre Ridge nella casa sulla scogliera. I due parleranno del divorzio tra Liam e Hope. Ridge si dirà contento di come sono andate le cose, in quanto ha sempre sperato che sua figlia tornasse con il marito per dare una famiglia alle bimbe. Steffy invece sarà ancora dubbiosa sul suo futuro, certa che Hope abbia fatto una scelta avventata e soprattutto sbagliata.

Le anticipazioni di Beautiful riferite alla puntata di domani raccontano che Ridge non avrà intenzione di perdere tempo. A tal proposito, chiamerà Liam al telefono e gli dirà di raggiungere al più presto Steffy. Il suo posto ora è accanto a lei e alle piccole Kelly e Phoebe. Lo Spencer rimarrà sorpreso dalle parole di Ridge ma accetterà l’ordine e così rientrerà nella casa condivisa con la ex moglie. Nel frattempo, Thomas continuerà a tramare contro Hope, questa volta per portarla all’altare.