Il Segreto, puntata del 23 giugno 2020: Pepa incontra Tristan

Nella puntata de Il Segreto in onda martedì 23 giugno 2020, vedremo la comparsa di Francisca Montenegro. Nel primo episodio, Pepa ha dato alla luce suo figlio, concepito con Carlos. Nello stesso tempo, la moglie del Castro ha partorito un bambino deforme. Inviperita, la donna ha obbligato il marito a scambiare i neonati. Pepa ha provato a riprendersi suo figlio, ma è stata fermata dai domestici che, dopo averla picchiata, l’hanno gettata dal un burrone.

Pepa è quindi fuggita, incontrando sulla sua strada Francisca Montenegro, la colonna portante della soap opera Il Segreto. La nobildonna, dal momento che aveva bisogno di una levatrice al paese, le ha proposto di tornare con lei a Puente Viejo e prendere servizio da lei. Decisa a non essere più sottomessa da nessuno però, la Balmes ha messo subito le cose in chiaro. Intanto, Tristan è rimasto incantato da lei mentre si rinfrescava in un fiume, domandandosi chi possa essere quella splendida giovane.

Il Segreto, puntata di martedì 23 giugno 2020

Nella puntata di domani dell’amatissima soap opera, Pepa conoscerà Angustias, la nuora della Montenegro. La donna è incinta ma con una difficile gravidanza, oltre che con un carattere impossibile. Nulla però spaventerà la levatrice, che da questo momento in poi inizierà la sua avventura al paesino. Negli episodi de Il Segreto che andranno in onda prossimamente, la Balmes inizierà anche una tormentata storia d’amore con il bel Tristan.

Abbiamo anche rivisto Juan e Soledad, altri due protagonisti assoluti della prima stagione de Il Segreto. La Montenegro non accetterà mai la loro relazione ma i due non si arrenderanno, facendo di tutto per stare insieme.

Pepa e Tristan si incontrano

L’episodio di martedì 23 giugno 2020 de Il Segreto in onda su Canale 5 sarà dedicato in grande parte al primo incontro tra Pepa e Tristan. Dopo una notte d’amore, la levatrice scoprirà che si tratta del marito di Angustias. Delusa ancora dagli uomini, Pepa prometterà a se stessa di non dare più confidenza a nessun uomo nella sua vita. Le cose però andranno diversamente.

Inoltre, stando alle anticipazioni de Il Segreto, Pepa inizierà a farsi conoscere dai paesani. Tutti le vorranno bene e cercheranno di aiutarla, capendo che ha sofferto molto e che ha una storia tragica alle sue spalle. A villa Montenegro, Angustias continua a pretendere attenzioni ma la Balmes non si farà certo intimorire. Tristan continuerà a pensare a lei e capirà di essersene completamente innamorato. Il militare proverà a farsi perdonare ma non sarà affatto facile.