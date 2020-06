Alessia Marcuzzi su tutte le furie: “Chiedo aiuto alla Polizia Postale”

Alessia Marcuzzi è indignata, dopo la diretta ingiurie ed accuse

Alessia Marcuzzi si è ancora una volta mostrata arrabbiata sui social, a seguito di varie vicende. Proprio da qualche settimana infatti lotta contro gli haters che hanno sempre qualcosa da ridire sulla vita dei personaggi famosi. Adesso ha dichiarato di essere stanca e subito dopo la diretta su Instagram ha informato di aver deciso di chiedere aiuto alla polizia postale.

Perchè? Perchè ha ricevuto offese pesantissime sia lei che tre sue amiche in modo del tutto inaspettato. Adesso si è arrivati al dunque, è stato toccato il fondo, è arrivato il momento di mettere un punto e fermarli anche arrivando ad usare la forza ovvero la legge. Avrebbe voluto evitare questo metodo, ma sono stati loro stessi a volerlo in qualche modo.

Alessia Marcuzzi accusata per delle creme e degli ingredienti usati per prepararle

Alessia Marcuzzi è una delle icone della bellezza del mondo dei vip. Tutti le chiedono come fa ad apparire e ad essere così bella. Così ha fatto una diretta per aprire un dibattito e spiegare qualcosa di più sulle creme che usa lei in tv e sugli ingredienti utilizzati per crearle.

Ovviamente non è lei che si occupa del trucco e della sua pelle prima di andare in onda così ha invitato tre sue amiche, Patrizia, Laura, Renata che sicuramente sanno più di lei e possono dare molte più informazioni. Le donne sono state tirate in ballo per aiutare noi tutte ed hanno ricevuto pesanti ingiurie e critiche sul direct, senza motivo.

La cattiveria e la superficialità sono i mali del mondo

Subito dopo aver letto i messaggi arrivati in Direct Alessia ha dichiarato di essere rimasta senza parole, perchè ha avuto la conferma che esistono persone totalmente indecenti, capaci di dire la qualunque senza dare un valore alle parole. Sono capaci anche di puntare il dito contro chi lavora dietro le quinte, senza alcun rispetto. Poi ha chiesto scusa alle amiche per averle invitate, aggiunge di averlo fatto perché non avrebbe mai e poi mai potuto immaginare che queste persone sarebbero arrivate a questo punto.

Adesso la sua speranza è che la Polizia Postale possa identificarle e prendere delle decisioni in merito. Lei è abituata a ricevere critiche e ad essere accusata, quindi nulla le fa impressione ormai. Ma farlo nei confronti di persone che non fanno parte del mondo dello spettacolo e che stanno soltanto cercando di dare un aiuto a chi segue Alessia è davvero meschino. La conduttrice arriva alla conclusione che la leggerezza e la cattiveria, sono i mali del nostro secolo.