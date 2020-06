Dramma per Enzo Iacchetti: la tremenda malattia del figlio Martino e la gioia per averla sconfitta

La confessione di Enzo Iacchetti e il figlio Martino

Nelle ultime ore sul web è tornata attuale un’intervista che Enzo Iacchetti ha realizzato nello studio di Verissimo, lo storico rotocalco di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. In quell’occasione oltre al padrone di casa di Striscia la Notizia anche il figlio Martino. In quell’occasione i due hanno parlato molto del loro complicità tipico rapporto che

lega padri e figli.

Inoltre il ragazzo rivelò di aver trascorso un momento buio. Ora è un trentenne pieno di vita, ma durante l’adolescenza ha dovuto combattere contro una bruttissima malattia. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa avevano confessato i due consanguinei.

La malattia del figlio Martino e la cura per sconfiggerla

Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, in quell’occasione Enzo Iacchetti aveva raccontato come lui e il figlio Martino abbiano fatto il giro di tutti gli specialisti del mondo per trovare una cura in grado di salvare la vita al ragazzo. Per fortuna alla fine, padre e figlio hanno avuto successo nello sconfiggere il tremendo male.

Il giovane, anche se stava attraversando un periodo complicato e nero, aveva rivelato alla conduttrice di non aver mai perso la speranza di farcela. Subito dopo il collega di Ezio Greggio ha parlato dell’importanza di essere un personaggio noto: “In alcune circostanze la notorietà ha aiutato, perché il fatto di essere un volto famoso ti aiuta di più rispetto a persone che, magari, sono senza casa, vittime di tragedie e terremoti“.

Le parole di Martino sul madre Enzo

Quando suo figlio Martino era adolescente, Enzo Iacchetti non era ancora un personaggio noto e famoso. Infatti la conduzione di Striscia la Notizia è arrivata anni dopo. Per tale ragione è stato proprio lui ad occuparsi del ragazzino, quindi faceva il mammo mentre era sua moglie a lavorare.

E proprio questa vicinanza ha fatto nascere un rapporto profondo e anche d’amicizia, fiducia e complicità che sui è rafforzato sempre di più. Intervistato a Verissimo, il trentenne ha anche detto che, nonostante il genitore sia anche un attore comico, nella vita quotidiana è una uomo pensieroso. “Passava i pomeriggi a leggere i suoi copioni e le sue battute, ma essenzialmente lui non è un comico, semmai è un malinconico, dentro. E’ tutt’altro che una persona sempre allegra“, aveva concluso Martino.