Stefano De Martino, stop in Rai: l’ex di Belen Rodriguez cede il posto alla Serie A

Made in Sud non va in onda martedì 23 giugno 2020

Arrivano notizie poco confortanti per i telespettatori di Made in Sud. Purtroppo martedì 23 giugno 2020 non andrà in onda la seconda puntata del programma comico di Rai Due condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta. Ci sarà un cambio di giorno di programmazione solo per questa settimana, quindi non andrebbe ad intaccare il palinsesto iniziale.

Tuttavia i vertici di Viale Mazzini potrebbero modificare nuovamente in caso di ascolti alti. Ma per quale ragione c’è stato questo cambio provvisorio? Stando al sempre informato sito Blogo. Dietro a tale decisione di cambiare giorno per la trasmissione c’è il calcio. Da qualche giorno si sono riacceso i riflettori sulla serie A e nel capoluogo campano martedì sera ci sarà da tifare. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa accadrà.

Spazio alla serie A per evitare un calo d’ascolti

Ebbene sì, solo per questa settimana Made in Sud non andrà in onda martedì 23 giugno 2020 perché il programma comico capitanato da Stefano De Martino e Fatima Trotta si trasferisce, eccezionalmente a due giorni dopo, ovvero giovedì 25 giugno. Dopo tre mesi di stop dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19, sicuramente il pubblico italiano amano più guardare una partita di calcio.

Nella serata in questione, scenderà in campo la squadra del Napoli che si sfiderà con il Verona. Le ragioni del cambio di giorno è abbastanza palese: la settimana scorsa il programma ha registrato un record in Campania, ossia il 34% di share. Un bel dato al quale i vertici di Viale Mazzini di certo non vogliono rinunciare.

Made in Sud: dal rinvio per Covid-19 agli ascolti super

Senza ombra di l’edizione 2020 di Made in Sud verrà ricordata per molto tempo. Il motivo? Il programma comico di Rai Due condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta inizialmente doveva andare in onda a fine marzo. Ma proprio in quel periodo nel nostro Paese era scoppiata la pandemia da Coronavirus è di conseguenza anche il lockdown.

Tuttavia i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di rinviare il format e non di cancellarlo definitivamente. Nel mese di maggio, dopo l’avvio della Fase 2 tutti i comici e i presentatori si sono messi in quarantena per poi realizzare le registrazioni delle sei puntate previste.