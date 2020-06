Belen Rodriguez indossa di nuovo la fede, la lite con Stefano era un bluff? Scoppia il caos (FOTO)

In queste ore, l’influencer Deianira Marzano ha pubblicato dei video su Instagram nei quali ha mostrato la mano di Belen Rodriguez con la fede al dito. Questo particolare, ovviamente, ha generato parecchio sgomento tra i fan.

Diversi utenti hanno immediatamente sollevato una polemica e si sono schierati dalla parte della Marzano, la quale ha sempre sostenuto che la lite tra i due, in realtà, è solo una farsa. La showgirl, però, per adesso non ha voluto replicare in modo esaustivo.

La foto di Belen con la fede

La fine della storia d’amore tra Belen e Stefano ha, ovviamente, generato molto caos. Tutti i fan sono interessati a capire quali siano gli sviluppi di questa vicenda e si augurano un ritorno di fiamma. Tra le varie voci, però, ce ne sono alcune che vanno fuori dal coro. Tra di esse c’è quella di Deianira Marzano, la quale ha sempre sostenuto che i due vip abbiano voluto inventare questo gossip solo per far parlare un po’ di loro. La maggior parte degli utenti dei social, però, non ha molto creduto a questa versione dei fatti, almeno fino a quando non è accaduto un episodio inaspettato.

Nel caso specifico, Belen Rodriguez ha pubblicato dei video nei quali si vede chiaramente che è tornata ad indossare la fede. Nelle clip in questione, la donna è intenta a truccarsi e, nel portare la mano sinistra verso il viso, il dettaglio al dito è stato inevitabile. Per tale motivo, molti utenti hanno cominciato a contattare la terribile influencer per manifestarle tutta la loro vicinanza. (Continua dopo la foto)

La Rodriguez e De Martino hanno mentito?

Una persona, infatti, ha sollevato la questione ed ha detto di credere solo ai gossip di Deianira, in quanto fondati. La protagonista, infatti, ha sempre sostenuto la scarsa veridicità delle dichiarazioni dei protagonisti di questo gossip. Ad ogni modo, almeno per il momento, né Belen Rodriguez né Stefano De Martino hanno commentato il motivo della fede indossata dalla protagonista.

La donna potrebbe aver deciso di indossare nuovamente l’anello nuziale per sancire il ritorno di fiamma con Stefano. Questa, naturalmente, è una versione che i fan della coppia si augurano vivamente. De Martino, però, dal canto suo continua a rimanere fermo sulle sue posizioni ignorando completamente ogni tipo di rumors in merito alla vicenda. Non ci resta che attendere per capire come si evolverà la situazione.