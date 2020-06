Ida Platano, nuovo amore per la dama di Ued: addio Riccardo Guarnieri

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sarebbero detti addio

Tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri sembra davvero che tutto sia finito. Da settimane infatti non si vedono foto di entrambi insieme e il tanto discusso ex cavaliere è sparito dai social. La storia d’amore tra i due, sembra ormai al capolinea nonostante nessuno abbia il coraggio di ammetterlo ai tantissimi fan che ancora sperano nel loro matrimonio. L’ex dama però sta cercando in tutti i modi di far capire ai propri follower di essere tranquilla e serena, sopratutto da quando ha iniziato a lavorare.

Ma a scatenare i seguaci di Ida Platano, una recente foto pubblicata su Instagram. L’ ex dama si è lasciata andare lanciando un forte segnale nei confronti dell’ex cavaliere. Sembrerebbe che Riccardo non abbia poi dimostrato così tanto amore come raccontata, spingendo Ida ad affermare: “Se non puoi, devi. E se devi, puoi.” (Continua dopo la foto)

L’ex dama innamorata del suo lavoro

Anche nei giorni scorsi, Ida Platano è apparsa molto riflessiva. La dama di Uomini e donne aveva lasciato gli studi accanto al suo Riccardo e proprio quest’ultimo le aveva promesso amore e protezione. Pochi giorni fa una sua frase aveva lasciato con il fiato sospeso ma nello stesso tempo, ha confermato quello che tutti ormai pensano da tempo:‘ Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripeterli e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio sempre.’

Da queste parole si capisce infatti che Ida Platano vuole voltare pagina e guardare al futuro con positività. Dopo il lungo periodo di quarantena, l’amica di Gemma si è molto concentrata sul lavoro, cercando di recuperare il tempo perso. Infatti, in un’altra stories ha rivelato che adesso il suo vero, grande ed unico amore è il lavoro.

E’ davvero finita tra i due?

La relazione di Ida Platano e Riccardo Guarnieri non è mai stata semplice. Da uomini e donne a Temptation Island Vip, i due si sono lasciati varie volte promettendosi amore. L’ultima volta che si sono presentati al trono over, Riccardo era apparso molto diverso tanto che le aveva portato in studio un anello chiedendole di sposarlo. Un gesto importante e sopratutto inaspettato ma che ancora ad oggi non ha portato alle nozze.

Ormai la crisi tra Guarnieri ed Ida Platano sembra molto evidente e forse nonostante l’impegno non sono riusciti a superare le proprie incomprensioni. La dama prima di abbandonare il programma lo accusava di essere poco passionale e di non desiderarla. Lui, invece, lamentava le sue insicurezze e il fatto di doversi sempre giustificare. Intanto, per scoprire cosa sia realmente accaduto alla coppia bisognerà attendere una loro dichiarazione spontanea.