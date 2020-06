“Il primo giorno è come l’ultimo”: Lamberto Sposini torna a parlare, la commovente dedica alla figlia Matilde [FOTO]

Lamberto Sposini e la dedica alla secondogenita Matilde

Dopo settimane di silenzio social Lamberto Sposini è tornato attivo sul suo profilo Instagrm. L’ex conduttore de la vita in diretta ha scritto il seguente messaggio: “Il primo giorno come l’ultimo. In bocca al lupo, piccola”. A chi è rivolto questo pensiero? A svelarlo è stato lui steso. In poche parole si tratta di un commovente in bocca al lupo condiviso alla secondogenita Matilde.

Quest’ultima come tutti i ragazzi della sua età in queste ore si trova alle prese con l’esame di Stato. Una maturità completamente differente rispetto agli altri anni, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso. Per tale ragione il padre Lamberto ha voluto far sentire la sua vicinanza e sostegno condividendo un post su IG che mostra la figlia quando era ancora piccola. (Continua dopo il post)

Chi è Matilde Sposini?

Infatti, oltre alla bellissima dedica, Lamberto Sposini ha postato uno scatto risalente a diversi anni fa quando Matilde, oggi 18enne, era ancora una bambina. La foto in questione era stata fatta in occasione del suo primo giorno di frequentazione della prima elementare. A svelarcelo è il grembiule bianco che indossa la ragazzina.

Il contenuto in questione in pochissimo tempo ha ricevuto migliaia di mi piace e in bocca al lupo da parte dei follower. Dopo un paio di giorni ne ha postato un altro col risultato finale 95/100, il voto preso dalla figlia. Ricordiamo che Matilde è venuta al mondo dalla storia d’amore con la ex Sabrina Donadio. Dopo l’ictus che lo ha copito dietro le quinte de La vita in diretta, la donna gli è sempre stata vicina. Il giornalista ha anche un’altra figlia che si chiama Francesca, è una 45enne messa al mondo quando era solo un ragazzo. (Continua dopo il post)

Lamberto Sposini e l’ictus avuto nel 2011

Sono passati ben nove anni da quando Lamberto Sposini venne colpito da un ictus, poco prima di condurre una puntata speciale de La vita in diretta insieme alla collega Mara Venier. In quel giorno i due dovevano parlare del matrimonio dell’anno, ovvero quello tra il Principe William e Kate Middleton.

Dopo il malore l’ex giornalista del TG5 e del TG1 venne sottoposto ad una delicata operazione chirurgica e da allora non parla più e non cammina, ma comunica attraverso gli occhi. “Buongiorno, Signor Sposini, ci manca tanto la sua professionalità, quella di un uomo vero, con sentimenti vivi, e piedi per terra. Spero di rivederla presto”, ha scritto una seguace a corredo della foto pubblicata nelle ultime ore.