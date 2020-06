Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, orrore per una foto su IG: “Cafona, burina, fai dimagrire i tuoi figli”

Sonia Bruganelli di nuovo nella morsa degli haters: il motivo

Per l’ennesima volta in pochissimo tempo Sonia Bruganelli è finita nelle grinfie dei cosiddetti leoni da tastiera. Gli odiatori di rete non mollano un colpo e la tallonano fino allo sfinimento. La moglie di Paolo Bonolis è una ‘preda’ ghiotta con cui sfogare le proprie frustrazioni e offenderla solo perché è economicamente più agiata.

Dall’altra parte, però, la produttrice continua ad ostentante la sua ricchezza scatenando poi tali reazioni, ingiustificate comunque. Anche stavolta la causa scatenante delle polemiche e critiche è nata da una foto che la donna ha condiviso sul suo seguitissimo account Instagram. Cosa avrà mostrato di così scandalosa per attirare immediatamente l’attenzione degli haters?

Lady Bonolis mostra dei nuovi acquisti super lussuosi

Nello scatto in questione Sonia Bruganelli ha scritto la seguente didascalia: “Nuovi arrivi in casa SLTV”. Ricordiamo che quest’ultima è una televisione via web dove Lady Bonolis e il suo staff realizzano dei programmi, ma anche casting per le trasmissioni del marito Paolo. Ma la foto in questione mostra i nuovi acquisti e doni appena giunti nell’appartamento signorini vicino al Tevere che appartiene alla coppia.

Tra le buste, è possibile non notare due brand super costosi come Louis Vuitton e Gucci. In poche parole la produttrice si è data alla pazza gioia comprando degli accessori lussuosi e non accessibili a tutti i portafogli. Chi la segue sa perfettamente che tali iniziative non vengono perdonate dagli haters. (Continua dopo il post)

La rabbia dei detrattori per la nuova foto su IG

Infatti, subito dopo aver pubblicato il contenuto citato prima, sotto la foto sono piovute decine e decine di insulti e critiche dai soliti leoni da tastiera. Spesso, gran parte di essi si nascondono dietro a dei profili fake per non essere riconosciuti.

E proprio questi utenti si sono sfogati in questa maniera: “Comprati un manuale di umiltà”; “Sei una cafona e una burina. Ti sei arricchita sulle spalle degli altri. Fai l’unico lavoro che si addice ad un’ignorante come te”. Ma non è finita qui, c’è chi addirittura ha tirato in ballo i suoi tre figli: “Invece di pensare a scartare i regali perché non pensi a portare i tuoi figli da un bravo dietologo?”.