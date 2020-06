Belen Rodriguez, lungo post sull’amore. È rivolto a De Martino? (Foto)

Che tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino le cose non vadano bene ormai non è un segreto. La coppia, dopo aver trascorso la quarantena insieme (e pareva anche con una certa armonia) è scoppiata all’improvviso a causa di un presunto tradimento di De Martino. In ogni caso, l’umore della showgirl argentina non è di certo dei migliori e, nonostante si dimostri sempre forte, a volte è soggetta ad attimi di sconforto.

È certamente quel che è accaduto poche ore fa quando, su Instagram, ha pubblicato un lunghissimo post sull’amore, sul suo significato e su ciò che ognuno di noi merita o meno. Un post che, per molti, potrebbe essere rivolto direttamente all’ex compagno a cui sarà comunque sempre legata per la presenza del bimbo che hanno avuto insieme. Cos’ha scritto Belen Rodriguez? Vediamolo.

Il pensiero di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez si è posta una serie di domande su quello che è il senso dell’amore nella vita di tutti. “Ognuno riceve quel che da?” esordisce la showgirl. Poi prosegue con frasi tipo “Se io do amore ne ricevo altrettanto? I dubbi mi assalgono…”. È evidente come queste parole, e non solo, nascano da un profonfo stravolgimento emotivo. “Non fare mai all’altro ciò che non vorresti ti facessero?” si chiede la ragazza.

Belen Rodriguez riflette sull’amore che ha dato e su quello che, evidentemente, ha ricevuto ma non si ferma qui. Parla, anche, del suo dare importanza alle azioni e del suo essere enormemente stanca di un sacco di chiacchiere inutili che, per riprendere le sue parole, “riempiono i polmoni di ca**ate sfuggenti”.

L’importanza dei piccoli gesti

A Belen Rodriguez pare piacciano semplicemente i piccoli gesti, quelli che nel quotidiano riescono ad emozionare e ci fanno comprendere davvero che chi ci è a fianco tiene a noi. “Sono i dettagli che racconteranno di noi” scrive la ragazza argentina “sono le piccole cose che parleranno di te e ti daranno un volto”.

Il post di Belen Rodriguez si chiude con una riflessione sull’amore in sé “Mi piace pensare che l’amore si trasforma” scrive. Poi termina “L’amore che hai dato ritornerà in altre forme ma sarà sempre amore”. Immancabili, a questo post, tantissimi commenti tra cui, uno in particolare, deve aver colpito nel più profondo del cuore la bella Belen. “Avrai tutto l’amore che meriti” le scrive Super Simo con cui la Rodriguez coltiva, già da diversi anni, un bellissimo rapporto d’amicizia.