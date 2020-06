Lorella Cuccarini e Alberto Matano dicono addio a La vita in diretta: l’annuncio

L’annuncio di Lorella Cuccarini

Nel pomeriggio di lunedì 22 giugno 2020 ha preso al via l’ultima settimana di programmazione de La vita in diretta. Una lunga maratona iniziata ai primi di settembre 2019 e che ha visto dei momenti di difficoltà per via della pandemia da Coronavirus.

Lo storico rotocalco di Rai Uno, quest’anno condotto da Lorella Cuccarini ed Alberto matano si è allungato di un mese rispetto al palinsesto tradizionale. Il motivo? Per continuare ad informare gli italiani sull’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

Ricordiamo che per un paio di mesi i due professionisti sono andati in onda per circa quattro ore al giorno prendendo il posto anche di Vieni da me di Caterina Balivo che era stato sospeso. E proprio aprendo l’appuntamento del lunedì, la padrona di casa romana, entrando nello studio 3 di via Teulada a Roma insieme al collega calabrese, ha annunciato: “Per noi de La vita in diretta questa è l’ultima settimana”.

La vita in diretta va in ferie

Mentre al termine del primo appuntamento settimanale de La vita in diretta, dopo l’ultimo stacco pubblicitario, i conduttori Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno voluto ringraziare il pubblico di Rai Uno, dicendo loro che il giorno dopo allo stesso orario erano pronti per una nuova puntata.

Dopodiché i due professionisti hanno dato la linea a Flavio Insinna col suo game show L’Eredità. E proprio in quelle frazioni di secondi la soubrette capitolina rivolgendosi all’ex mezzo busto del Tg1, in modo scherzoso ha asserito: “Come sempre non ci sono rimasti secondi a disposizione. Abbiamo il tempo solo per annunciare L’Eredità di Flavio Insinna”.

Da lunedì va in onda La vita in diretta estate

Come accennato prima, venerdì 26 giugno 2020 su Rai Uno andrà in onda l’ultima puntata de La vita in diretta con Lorella Cuccarini ed Alberto Matano. Dopo il week-end, ovvero da lunedì prossimo 29 giugno prenderà il via la versione estiva dello storico rotocalco che si occupa di cronaca e spettacolo.

Dopo una serie di indiscrezioni e toto-nomi sul web, i conduttori ufficiali saranno: Marcello Masi e Andrea Delogu. Quest’ultima per chi non lo sapesse ha un passato come iena nel programma di Italia 1. Mentre a settembre tornerà nuovamente l’ex volto del Tg1, mentre la più amata dagli italiani non è stata confermata dai vertici di Viale Mazzini.