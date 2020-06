Filippo Magnini presto papà svela su IG il sesso del nascituro (Foto)

Da diversi giorni Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno annunciato ai propri fans di essere in dolce attesa. I due ragazzi diventeranno presto genitori e hanno dimostrato, fin dal primo momento, una gioia incommensurabile. La felicità di papà Filippo e mamma Giulia ha raggiunto il picco quando, con l’ultima ecografia, hanno potuto scoprire il sesso del bambino.

Fino a questo momento non ne avevano mai parlato pubblicamente ma, nelle ultime ore, Filippo Magnini ha postato su Instagram una foto dell’ecografia in questione in cui si vede (tra l’altro molto bene) il visino della creatura. A commento di questa foto ha inserito la novità: il sesso del bimbo. Maschietto o femminuccia? Scopriamolo!

Filippo Magnini al settimo cielo

Come tutti i futuri papà anche Filippo Magnini è al settimo cielo per la gravidanza della compagna Giorgia Palmas. L’ex velina ha fatto da poco l’ultima ecografia in cui si è visto chiaramente il sesso del bambino. È stato a questo punto che Magnini ha deciso di condividere questa splendida immagine abbinandole una didascalia che lascia davvero pochissimo spazio a dubbi.

“Non vedo l’ora di conoscerti mia principessina. Già ti amo” scrive emozionatissimo Filippo Magnini. Da questo si intuisce che i due ragazzi diventeranno presto genitori di una bella bambina che, di già, non vedono l’ora di poter stringere a sé. I fans sono, naturalmente, impazziti alla notizia e si sono uniti alla grande gioia di Magnini facendo, di nuovo, tantissimi auguri alla coppia e alla piccolina.

Una gravidanza tanto desiderata

L’arrivo di quella che, ormai si sa, è una bambina è stato molto desiderato da Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Nel frattempo, comunque, la futura mamma ha ripreso il lavoro su Milan TV dove conduce un programma calcistico dedicato, è naturale, alla stagione calcistica del Milan. Anche la donna ha manifestato tutta la sua felicità per il lieto evento che presto la vedrà diventare mamma.

“Ora è tutto bellissimo” ha scritto la ragazza sui social, proseguendo “È il miracolo della vita, la potenza dell’amore. Abbiamo iniziato ad aspettarti con il cuore pieno di gioia, la testa piena di sogni e ogni giorno che passa cresce l’emozione e la voglia di conoscerti”. “Siamo al settimo cielo” conclude la Palmas esprimendo, è chiaro, anche il sentimento di Filippo Magnini. Ricordiamo che per l’ex campione mondiale è la prima paternità mentre l’ex velina è già mamma di Sofia, avuta nell’estate del 2008 con il calciatore Davide Bombardini.