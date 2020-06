Jeremias Rodriguez si difende dalle accuse, “Siete malati mentali..”

Che tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino le cose vadano tutt’altro che bene è ormai chiaro a tutti! Ciò che non era chiaro, almeno fino a questo momento, era il ruolo del fratello della modella argentina, Jeremias Rodriguez. In base ad alcune indiscrezioni, il ragazzo avrebbe, nei giorni scorsi, pubblicato dei post contro l’ex cognato.

Jeremias Rodriguez, però, non ci sta e ha deciso in queste ore di rispondere per le rime all’ennesima provocazione che lo accusava di essersi intromesso nel presunto tradimento di Stefano De Martino, andando contro quest’ultimo. Le parole che il ragazzo ha utilizzato sono molto esplicite e fanno comprendere quanto la situazione l’abbia contrariato. Cos’ha detto? Vediamolo.

Il post da cui è partito tutto

Ci sono state diverse voci, in questi giorni, che hanno parlato di un chiarimento “nascosto” di Jeremias Rodriguez nei confronti di Stefano De Martino. Nascosto dal momento che sarebbe avvenuto senza incontrarlo di persona ma lanciandogli diverse frecciatine attraverso i social. Stanco di queste indiscrezioni che, ovviamente, ritiene non veritiere, il fratello di Belen Rodriguez ha deciso di intervenire chiarendo il tutto.

L’occasione è arrivata dopo il post di uno dei fan che, come tanti altri, gli ha palesemente suggerito di non intromettersi nella vita di sua sorella lasciando che la coppia se la sbrighi da sola dandogli dell’immaturo e suggerendo di finarla con tutte queste frecciatine. Il testo ha portato ad esempio il comportamento della famiglia di De Martino che non sta affatto commentando quanto sta avvenendo tra Stefano e Belen.

Le parole di Jeremias Rodriguez

La risposta di Jeremias Rodriguez non è stata lunghissima ma molto chiara e netta. “Siete voi i malati mentali“ ha sbottato “a pensare che io possa fare un post contro il padre della cosa più bella che ho nella vita”. Il riferimento è, naturalmente, al bambino che Belen e Stefano hanno insieme. Il commento prosegue “Quello che dovevo parlare con Ste l’ho già fatto e mettendoci la faccia”. Ciò significa, ovviamente, che i due ragazzi hanno parlato e lo avrebbero fatto di persona.

Jeremias Rodriguez termina il post augurando una buona vita all’autore della provocazione e dandogli palesemente del diffusore di messaggi falsati. Come non ribadire, infine, che non potrebbe mai parlare male del padre di suo nipote sui social? Il messaggio dovrebbe essere arrivato a destinazione. Sarà bastato per chiarire definitivamente la posizione del ragazzo in merito alla crisi tra Stefano e Belen?