Roberto Parli sulla crisi con Adriana Volpe, “Gira la domanda a lei…” (Foto)

La crisi matrimoniale tra Adriana Volpe e Roberto Parli non è ormai un segreto per nessuno! La coppia, infatti, dopo la partecipazione della donna all’ultima edizione del Grande Fratello VIP 4, sembra essere in notevole difficoltà al punto che, almeno per il momento, non si intravede alcuno spiraglio di riappacificazione.

Anzi, da un commento postato da Roberto Parli pare proprio che l’uomo non abbia alcuna intenzione di entrare nei dettagli della situazione demandando il tutto alla Volpe. I due coniugi, al momento, vivono separatamente. L’uomo continua a girare tra una città e l’altra mentre Adriana Volpe è a Milano dove, dal 29 giugno 2020, debutterà con un nuovo programma su Tv8.

Roberto Parli rifiuta di rispondere

Roberto Parli, lo abbiamo anticipato, continua a postare foto su Instagram che lo ritraggono in giro per l’Italia. L’uomo, dunque, si trova distante fisicamente sia dalla moglie Adriana Volpe che dalla figlia Gisele che si trovano a Milano dove la Volpe inizierà a breve una nuova esperienza televisiva. Una delle ultime foto di Parli lo vede in auto, presumibilmente in coda, mentre si dirige in Liguria per andare al mare.

I commenti alla foto non si sono fatti attendere e molti di questi, vedendolo sempre da solo in giro per il Paese, nascondono un tono molto provocatorio. Un commento, in particolare, recita “Non ho capito perché non stai con Adriana e tua figlia, hai una moglie e una figlia bellissime e dolcissime, il tuo comportamento è proprio strano”. A questo Roberto Parli risponde semplicemente con un bel “Gira la domanda a lei” dimostrando di non aver alcuna voglia di parlarne.

Matrimonio finito o in stand by

Una volta letta questa risposta, naturalmente, i fans si sono fatti ancora più domande sulla fine del rapporto tra Adriana Volpe e Roberto Parli. Per quale motivo, ci si chiede, l’uomo risponde di chiedere direttamente alla moglie il motivo per cui lui non è con loro? Che l’idea di stare lontani sia venuta alla Volpe e, dunque, Parli ne stia semplicemente subendo le decisioni?

Tutto questo non è chiaro anche se, si crede, non manca molto alla verità. Se il matrimonio continuerà ad andare avanti in questa forma di stand by o Roberto Parli o Adriana Volpe dovranno pur dire qualcosa a tutti coloro che li seguono. Nel frattempo, pare, la conduttrice sia troppo impegnata a debuttare con “Ogni mattina” per riuscire a chiarire definitivamente cos’è accaduto e per quale motivo.