Uomini e Donne, Givanna Abate mette in imbarazzo Sammy: “Ci dobbiamo sempre toccare”

La rivelazione imbarazzante di Giovanna Abate

Sono trascorse quasi tre settimane da quando Giovanna Abate ha scelto Sammy Hassan e lui, dopo uno scherzo iniziale le ha detto di si. Ma come procede la loro relazione sentimentale lontana dalle telecamere di Uomini e Donne? A informare i follower ci pensano loro stesso mostrandosi su Instagram, tramite, foto e video, molto affiatati.

Nelle ultime ore la coppia ha realizzato una video chiamata con Raffaella Mennoia, storica autrice del dating show Mediaset e braccio destro di Maria De Filippi. E nella giornata di lunedì 22 giugno 2020 i due in live hanno fatto una confessione abbastanza imbarazzante: “Dormiamo abbracciati, nel corso della notte no ma anche quando ci spostiamo comunque ci tocchiamo. Io devo toccarlo”. Ma non è finita qui, andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro hanno dichiarato entrambi.

Raffaella Mennoia fa delle domande a Giovanna e Sammy

Inizialmente nessun telespettatori di Uomini e Donne avrebbe scommesso sulla coppia composta da Giovanna Abate e Sammy Hassan. E se all’interno dello studio, soprattutto durante la quarantena, i due hanno avuto delle accese discussioni, ora sembrano andare d’amore e d’accordo. I due ragazzi hanno confessato alla redattrice del Trono classico Raffaella Mennoia di aver fatto tardi la prima sera dopo la scelta.

Poi l’ex tronista e l’ex corteggiatore hanno parlato del loro rapporto e della loro storia a distanza: “Tutto sta nel capire cosa vuol dire avere una relazione a distanza”. Mentre il ragazzo ha fatto la seguente confessione: “Ci stiamo concentrando sulle cose importanti, abbiamo affrontato determinati discorsi che era giusto fare”.

La relazione a distanza e le curiosità sulla neo coppia

Durante la video chiamata la redattrice di Uomini e Donne ha fatto loro alcune domande per capire come sta andando tra loro. Giovanna Abate ha svelato che Sammy è un buongustaio e di buona forchetta: “Lui mangia tutto, non c’è una cosa che non gli piace”.

La coppia, inoltre, ha ammesso che al momento vive alla giornata, quindi senza nessun orario e regola: “Non ci stiamo organizzando nulla: ancora dobbiamo pranzare, ieri sera abbiamo cenato a mezzanotte. La prendiamo così, come viene. Facciamo quello che ci va”. A causa della distanza, purtroppo i due non si vedono con frequenza e questa cosa gli dispiace molto.