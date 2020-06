Temptation Island, svelate la terza e la quarta coppia (Video)

Ormai ci siamo! Temptation Island, è ufficiale, andrà in onda a partire dal prossimo 2 luglio. A confermarlo il promo che, da pochi giorni a questa parte, si può vedere sulle reti Mediaset e le parole del conduttore, Filippo Bisciglia. L’uomo ha svelato, in parte, come sarà quest’edizione ma non ha aggiunto nulla di nuovo sulle coppie. Nelle ultime ore, però, sono trapelate le identità della terza e della quarta coppia.

Dopo le due coppie VIP di Temptation Island confermate, quella di Antonella Elia e Pietro Delle Piane e quella di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, si sono aggiunte le prime due coppie NIP. Si tratta di Valeria e Ciavy e di Antonio e Annamaria. Chi sono queste coppie e cosa le ha spinte a partecipare al reality dei sentimenti? Vediamolo.

Valeria e Ciavy, la terza coppia di Temptation Island

Quella formata da Valeria e Ciavy è la terza coppia che partecipa a Temptation Island. Una coppia NIP, ovvero formata da gente non conosciuta al pubblico. Il video di presentazione dei due fa comprendere come all’interno della coppia esista un notevole sbilanciamento tra i sentimenti. Se da un lato, infatti, lei piange per lui perché lo ama tanto, lui dall’altro dichiara di partecipare per comprendere se ancora innamorato della compagna.

Valeria, si apprende dal video, ha 27 anni e sta con Ciavy (35 anni) da 4 anni. Nella coppia, lui si prende tante libertà ma non le concede, al contempo, alla compagna. L’intento del ragazzo è di mettere alla prova i suoi sentimenti “Le tentazioni sono tante quindi potrei sbagliare” ammette sin da prima di cominciare il percorso a Temptation Island.

Antonio e Annamaria, la quarta coppia

La quarta coppia di Temptation Island è, nuovamente, una coppia comune. Si tratta di Annamaria (43 anni) e di Antonio (33 anni). Anche in questo caso parrebbero esserci tutti i presupposti per assistere a dei cedimenti. Il ragazzo, difatti, ammette di avere un difetto particolare. “Mi piacciono le donne” afferma candidamente proseguendo “Mi è capitato di fare dei piccoli errori”.

Dall’altro lato Annamaria, più grande del suo compagno di 10 anni, ammette di aver ingoiato il rospo più volte e di aver perdonato Antonio ad ogni errore. Il motivo? La paura di perderlo e di rimanere da sola. La donna, comunque, ammette “Voglio capire se è la persona adatta a me” facendo riferimento all’immaturità dimostrata fino a questo momento. Che Temptation Island sia il luogo giusto per trovare queste risposte?