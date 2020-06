Lory Del Santo, trapelata l’identità del padre di Loren

Il pubblico non ha saputo subito cosa fosse accaduto a Lory Del Santo lo scorso anno. A decidere quando svelare che il figlio Loren, di appena 19 anni, si era tolto la vita lo aveva deciso lei. E lo aveva fatto poco tempo prima di entrare come concorrente nella casa del GF VIP. Un modo, secondo quanto dichiarato da lei stessa, per riprendersi ed allontanare la solitudine.

Nelle ultime settimane, poi, si è tornato nuovamente a parlare del suicidio di Loren. Lory Del Santo ha dichiarato a Live: Non è la D’Urso che il figlio non aveva mai conosciuto il padre che, pare, si sia disinteressato del ragazzo sin da prima della sua nascita. Incrociando alcuni dati, però, si è giunti a capire l’identità di quest’uomo e la Del Santo non ha potuto che confermarlo. Di chi si tratta?

Gli indizi

Ricostruire il percorso di vita di una persona non è mai semplice. In questo caso, però, ci si è affidati a quello che la stessa Lory Del Santo ha affermato in merito sia nelle ultime settimane che in passato. Se, infatti, la donna non aveva mai svelato palesemente il nome del papà di Loren, aveva lasciato una serie di indizi che, se incrociati, non potevano lasciare spazio a molti dubbi.

L’indizio più chiaro dato da Lory Del Santo è certamente quello della presenza di un fratello di Loren, figlio di Ingrid Casares, l’ex compagna di Madonna. Tra i due ragazzi ci sono pochi mesi di differenza, i periodi coincidono e, in base a quanto dichiarato, avrebbero lo stesso padre. La donna aveva pubblicato un tweet in cui esprimeva tutta la sua rabbia per un certo Dennis Schaller, modello tedesco, padre di suo figlio, reo di averla abbandonata quando il piccolo aveva solo due anni.

Le spiegazioni di Lory Del Santo

A chiarire il tweet è stata proprio Lory Del Santo. Ha spiegato come Ingrid Casares avesse preso male l’abbandono dell’uomo cercandolo fino in Germania ma senza successo. Persino Devin (fratello di Loren) lo avrebbe cercato senza, però, trovarlo.

A questo punto, dati gli indizi e dato quanto raccontato durante l’ultima puntata di Live: Non è la D’Urso, alla domanda se Dennis Schaller fosse il padre di Loren la donna ha risposto di sì. È questa, dunque, l’identità del padre di Loren. I fans si chiedono, adesso, se ci fosse stato lui Loren si sarebbe suicidato comunque o sarebbe ancora vivo?