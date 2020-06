Al Bano e quel regalo costoso per Romina Power: non c’è prezzo per qualcosa del genere

La storia d’amore tra Al Bano e Romina, ma anche la separazione e la reunion

Agli inizi degli Anni Settanta fino al 1999 Al Bano e Romina Power hanno formato la coppia perfetta. Oltre a condividere l’amore mettendo al mondo quattro figli, i due artisti hanno fatto sognare diverse generazioni con i loro celebri brani. Un sentimento che si è interrotto dopo la scomparsa della primogenita Ylenia al punto da dividere le loro strade in modo brusco.

Solo nel 2015, grazie ad un impresario russo il Maestro Carrisi e la cantante americana sono tornati ad esibirsi insieme. Una reunion solo artistica e nulla di sentimentale visto ce il 77eene sta insieme a Loredana Lecciso e con lei ci ha fatto due figli: Jasmine e Bido. In una recente intervista, oltre a smentire le dichiarazioni su una sua crisi economica, il cantautore di Cellino San Marco ha ricordato un grande regalo che anni fa fece alla Power. Di cosa si tratta?

Il saluto alla Puglia e il ritrovato amore per la terra

In una recentissima intervista ad un noto settimanale, Al Bano è tornato a parlare del suo passato e inevitabilmente anche di Romina Power. Il Maestro verso la fine degli Anni Sessanta ha deciso si lasciare la sua amata Puglia perché voleva rincorrere il suo sogno: diventare un cantante.

Anche contro il volere dei genitori (Carmelo e Jolanda), il Carrisi si recò a Milano e, dopo una serie di lavori umili, poi è riuscito a far parte del clan Celentano e da qual momento in poi conosciamo la sua storia artistica. Prima di partire Al Bano lavorava nei campi e non amava la terra. Solo grazie all’ex moglie lui ha riscoperto l’amore per la campagna.

Il regalo prezioso di Al Bano a Romina Power

Nel corso dell’intervista Al Bano ha svelato ai lettori del meraviglioso e anche costoso regalo che all’epoca fece alla moglie Romina Power. “Grazie a Romina Power, ho fatto pace con la mia campagna e ho compreso che le mie radici sono qui. Così, anno dopo anno, mi sono messo a comprare terreni per ingrandire la proprietà di mio padre”, ha affermato il Maestro Carrisi.

Il suo primo acquisto è stato ispirato proprio dalla madre dei suoi figli, quindi ha comprato 60 ettari di un bosco stupendo che la aveva incantata, ne ha dato metà a suo fratello Franco, e l’altra metà l’ho tenuta per loro. Un bellissimo gesto e una dimostrazione d’amore verso quella donna che gli aveva fatto perdere la testa.