Problema di salute per Anna Tatangelo: l’ex di D’Alessio con la faccia gonfia e dolorante [FOTO]

Anna Tatangelo dolorante per il dente del giudizio

Da qualche settimana Anna Tatangelo è tornata al centro dell’attenzione dopo la fine della sua relazione sentimentale con Gigi D’Alessio. La cantante di Sora sta lavorando al suo nuovo disco, di conseguenza è in costante contatto con i suoi musicisti. Tra questi c’è anche il chitarrista cui potrebbe essere la sua nuova fiamma. Ma nelle ultime ore l’artista frusinate è tornata a far parlare di sé per qualcosa di spiacevole.

In una Storia su Instagram la madre di Andrea ha condiviso un breve video in cui si mostra dolorante. Cosa è successo alla ragazza? Tranquilli, nulla di grave il tutto è causato dal dente del giudizio. La Tatangelo che di recente ha rivoluzionato il suo look, ha ammesso di star soffrendo abbastanza in questo ultimo periodo, ma per fortuna si può risolvere. (Continua dopo la foto)

Rivoluzione nella vita della cantante frusinate

Come accennato prima, Anna Tatangelo ha deciso di dare un calcio al passato e rivoluzionare la sua vita. Dopo l’addio a Gigi D’Alessio a cui sarà sempre legato per la presenza di Andrea, ora ha cambiato il suo look. Via la chioma scura per dar spazio al biondo.

Inoltre la cantante di Sora ha eliminato tutte le foto su Instagram per annunciare l’imminente uscita del suo nuovo CD. Ma le novità non sono terminate qui, pare infatti, che nella vita della ragazza ci sia un nuovo uomo. Una persona che lui conosce molto bene. Ovviamente al momento sono solo delle indiscrezioni e non c’è nulla di ufficiale.

Le dichiarazioni della Tatangelo a Domenica In

Anna Tatangelo si sta concentrando principalmente sulla sua professione. Qualche settimana fa ospite via collegamento a Domenica In di Mara Venier ha detto: “Ho lavorato intensivamente alla mia musica, ai miei progetti. Sto dando vita al mio nuovo album e posso anticipare che presto arriverà il mio nuovo singolo. Spero di riuscire a venirlo a cantare in studio”. Parlando con la conduttrice veneta, l’artista di Sora ha rivelato come ha trascorso il lockdown.

Anna ha ammesso di averla passata con suo figlio Andrea, ma anche a tutta la sua famiglia. All’inizio era molto spaventata come tutti, troppe cose erano poco chiare, mentre ora è più tranquilla. “Ho ascoltato tanta musica, mi sono dedicata moltissimo alla mia mamma. Stando sempre in giro ho vissuto poco i miei cari, invece così me li sono goduti. Sono stata fortunata, lo ammetto“, ha concluso la donna.