DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni giovedì 25 giugno 2020: Sanem molestata da Fabbri

Dodicesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno. La soap opera turca va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 alle 15.30 dividendo di fatto gli episodi originari di due ore in tre episodi italiani.

Inoltre potete anche vedere gli appuntamenti dello sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir in replica streaming su Mediaset Play. Il primo nel ruolo dell’affascinate fotografo Can Divit, mentre la seconda nel ruolo della sua dipendente Sanem Aydin. Cosa accadrà nella dodicesima puntata? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler dettagliati.

Il Signor Fabbri ci prova con Sanem

Le anticipazioni del dodicesimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda giovedì 25 giugno 2020, rivelano che Sanem verrà accompagnata da Metin nel posto dove si dovrà svolgere lo shooting fotografico. Qui la protagonista della soap opera turca troverà Can come fotografo ed entrambi rimarranno spiazzati perché si troveranno nel medesimo luogo. Lui si renderà conto che è opera di Metin, mentre la dipendente in forte imbarazzo vorrebbe scappare via.

Ma il suo datore di lavoro la convincerà a rimanere. La giornata trascorrerà in grande armonia tra varie location tra cui anche un peschereccio. Proprio in quel posto l’affascinante ragazzo proverà a conoscere meglio Sanem. La stessa sera si svolgerà un party durante il quale il Signor Fabbri, titolare della società di cosmetici, dirà in pubblico quale azienda si occuperà delle sue campagne pubblicitarie.

DayDreamer – Le Ali del Sogno: Can geloso di Sanem

Gli spoiler su DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Can e Sanem si recheranno alla festa e qui il signor Fabbri rimarrà particolarmente colpito dal fascino della ragazza che indossa un bel abito corallo. A quel punto il titolare dell’azienda di cosmetici inizierà a corteggiarla spudoratamente. L’uomo affiderà al fotografo la realizzazione della campagna pubblicitaria scatenando la gioia di tutti d tranne quella di Emre.

Infatti quest’ultimo chiamerà immediatamente Sanem e l’accuserà di essere l’unica colpevole del successo dell’agenzia di famiglia. La giovane molto triste deciderà di lasciare il party, ma Fabbri lo noterà fermandola con la scusa di parlarle. L’afferrerà per un braccio, e non appena Can si accorgerà della scena, in preda alla gelosia si avvicinerà a loro prendendo Sanem per mano.