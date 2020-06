Romina Power ha uno spasimante: “Un regalo arrivato da…”

La vita privata di Romina Power, suo malgrado, vista riservatezza che la contraddistingue, è sempre stata, e lo è tutt’ora al centro delle cronache di gossip. L’ex moglie di Albano Carrisi è un personaggio amatissimo e sono tanti i fan che tentato di restare in contatto con lei, sempre meno incline alla tv. Per questo, di tanto in tanto, ama aggiornare il suo profilo social con dei post che documentano sprazzi della sua quotidianità.

Romina Power, ammiratore misterioso in arrivo

Ultimamente, l’ex attrice di origine americana ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che immortala un regalo che le è stato recapitato. A margine dello scatto una didascalia che vuol essere un ringraziamento: “Un regalo arrivato dalla Germania da una persona che non si e’ firmata. Grazie, persona sconosciuta! Danke schön”. scrive la bellissima 68enne.

Non è dato sapere chi sia, ma i follower, soprattutto quelli più romantici, hanno ovviamente iniziato a fantasticare, sperando che finalmente la loro beniamina possa ritrovare in amore il sorriso perduto anni fa. Dopo il matrimonio con Albano, infatti, sulla sua vita sentimentale è calato il silenzio e non è mai trapelata notizia ufficiale di una sua nuova relazione. (Continua dopo la foto)

Romina Power e gli ultimi risvolti con l’ex Albano

Dopo aver vissuto un periodo decisamente turbolento, Albano e Romina hanno finalmente ritrovato il giusto equilibrio, un rapporto ripreso che li ha portati a riconsiderare la possibilità di risalire insieme sul palco, proprio come ai vecchi tempi, per la gioia di schiere di fan.

Oggi i due sono riusciti a costruire un legame di amicizia, che tiene insieme la loro famiglia, e pare che l’americana, abbia vissuto il periodo di quarantena previsto per l’emergenza coronavirus, a Cellino San Marco, nelle splendide tenute del suo ex. Luogo agli ex tanto caro, visto che è proprio qui che i due hanno vissuto gli anni più belli del loro matrimonio.

I fan però non sperano più

Gli appassionati dovranno però mettersi l’animo in pace: chi sperava in un ritorno di fiamma tra quella che è stata una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo, dovrà necessariamente fare dietro front: Albano è ritornato con la pugliese Loredana Lecciso, chiarendo una volta e per tutte la sua posizione sentimentale e pare che stavolta si stia parlando anche di matrimonio.